Voľba spotrebiteľov - Najlepšia novinka 2018 Foto: Atoz Marketing Services Foto: Atoz Marketing Services

Partneri programu Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka 2018:

- odborný partner výskumu – Nielsen

- B2C mediálni partneri: BAUER MEDIA SK, Greventan.sk, KAMzaKRÁSOU.sk, Store Media, Teraz.sk, Woman.sk

- B2B mediálni partneri: Tovar&Predaj, kongres Samoška, TREND Týždenník o ekonomike a podnikaní, Zväz obchodu SR

- partneri ceremónie: Nielsen Brandbank, Panoon Food Slovakia, Philip Morris Slovakia, Sharmant, Wau Studio, Xtra Slovakia

- partner e-mailovej komunikácie: Email kampaně

- partner techniky: Parilla Sound

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. júna (OTS) - Spoločnosť Atoz Marketing Services 14. júna na slávnostnej ceremónii vyhlásila výsledky už 7. ročníka marketingového programu Voľba spotrebiteľov - Najlepšia novinka, ktorý každoročne oceňuje produktové novinky a inovácie na slovenskom trhu. Odovzdávanie ocenení sa uskutočnilo aj v tomto roku v Moyzesovej sieni v Bratislave a hostí ním sprevádzala rozhlasová a televízna moderátorka Barbora Rakovská.Výrobcovia a distribútori mohli do tohto ročníka programu prihlásiť svoje inovácie z oblasti rýchloobratkového tovaru, doplnkov stravy a OTC produktov (s výnimkou tabakových výrobkov), ktoré boli na slovenský trh uvedené v období od januára 2017 až do konca mája 2018.O získanie titulu Najlepšia novinka v tomto roku malo záujem vyše 70 nových a inovovaných výrobkov. Tie sa uchádzali o priazeň spotrebiteľov v 16 potravinárskych a 9 nepotravinárskych kategóriách, ktorých rozpätie bolo tradične veľmi rôznorodé. Okrem klasických kategórií, ako sú Alkohol, Čokoláda, Nealkoholické pivo, Pleťová kozmetika, Pracie prostriedky alebo Pomôcky na upratovanie, sa v súťaži objavila nová kategória -Sušené ovocie a suché plody.Základom pre udelenie ocenenia sa stali výsledky exkluzívneho výskumu, ktorý uskutočnila agentúra Nielsen. Do výskumu sa zapojila reprezentatívna vzorka dvetisíc slovenských respondentov. Cieľom bolo zistiť, ktorý z výrobkov v každej kategórii považujú spotrebitelia za najlepší. Okrem ocenených v rámci jednotlivých produktových kategórií si cenu odniesol aj Absolútny víťaz, teda výrobok, ktorý získal v prieskume najvyšší počet hlasov.od spoločnosti NESTLÉ SLOVENSKO. Ocenené boli aj také novinky, ktoré zaujali spotrebiteľov v rámci sprievodných súťaži usporiadaných mediálnymi partneri programu.Slávnostný galavečer spustil podporu víťazných noviniek. Ocenené spoločnosti môžu počas jedného roka využívať logo Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka 2018 pri propagácii víťazných výrobkov, a to na obaloch aj v marketingových kampaniach. Víťazi programu sa môžu tešiť na zviditeľnenie prostredníctvom marketingovej kampane, ktorá prebehne v tlači, televízií, na internete, sociálnych sieťach a v in-store. Novinkou v marketingovom programe je podpora výrobkov v časopisoch BAUER MEDIA. Víťazné produkty budú zviditeľnené v známych tituloch ako Noviny do pohody, Rytmus života, Telemagazín a iné so zásahom okolo 400 000 čitateľov.Zoznam víťazných výrobkov u obchodníkov podporí polročná kampaň v časopise Tovar& Predaj. Spotrebitelia sa môžu oboznámiť s víťazmi v rámci pravidelných spotrebiteľských súťaží na facebookovom profile Voľba spotrebiteľov.