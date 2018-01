Voľby ČR: Jiří Drahoš prehral niekoľkými závažnými chybami

Na snímke prezidentský kandidát Jiří Drahoš Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. januára (TASR) – České prezidentské voľby ani tak nevyhral Miloš Zeman, ako ich Jiří Drahoš prehral niekoľkými závažnými chybami. V nedeľu to v relácii TA3 V politike uviedol politický analytik Eduard Chmelár.Napriek tomu, že Drahoš bol podľa neho ešte pred týždňom mierne favorizovaný, analytik sa odvolával na svoje nedávne výroky, že Zeman má jedinú šancu ako môže zvrátiť nepriaznivú situáciu - ak zmobilizuje nevoličov a ak demoralizuje Drahošov tábor.Za závažné Drahošove chyby označil analytik to, že Drahoš po prvom kole volieb vyzval Zemana ako skúseného rečníka na dialóg. Za ďalšiu chybu považuje, že predchádzajúcu nedeľu uprednostnil stretnutie s presvedčenými prívržencami v Brne pred debatou v TV Nova, kde sa mal prihovoriť poldruha miliónu divákov.uviedol analytik, pričom podľa neho nešlo iba o komunikačné chyby.dodal.Predvolebnú kampaň označil. Podľa analytika sa urážalo rovnako na jednej i na druhej strane.povedal, pričom si podľa neho kandidáti nemajú po tejto stránke čo vyčítať.Na Drahošovi mu taktiež vadilo, že nemal vyprofilované vlastné názory. Podľa neho diskusie nezvládol.dodal Chmelár, pričom Zeman mal jasný cieľ - nejsť do konfliktov a presvedčiť diváka, že sa vie ovládať.Ústavný právnik Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Marián Giba spresnil, že Zeman fakticky pokračuje kontinuálne, ale z právneho hľadiska začína nové volebné obdobie.vyhlásil.Napriek vyhláseniu Miloša Zemana, že v ďalšom období by chcel zmeniť svoje správanie, analytik si nemyslí, že by sa to stalo.uzavrel Chmelár.