Voľby do národného a provinčných parlamentov budú v Pakistane 25. júla

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Islamabad 27. mája (TASR) - Tohtoročné voľby do národného a štyroch provinčných parlamentov v Pakistane sa uskutočnia 25. júla. Termín hlasovania, do ktorého sa bude môcť zapojiť 105 miliónov ľudí, potvrdil pakistanský prezident Mamnún Husajn, informovala v nedeľu agentúra DPA s odvolaním sa na správy pakistanských médií.Funkčné obdobie súčasnej vlády v Pakistne sa skončí už najbližší štvrtok. Nie je pritom jasné, kto bude riadiť krajinu v prechodnom období do vymenovania nového vedenia, ktoré vzíde z volieb. Na základe pakistanskej ústavy môže ďalší postup vychádzať z dohody medzi premiérom a opozičnými vodcami.Politické dianie v Pakistane bolo v uplynulých rokoch opakovane poznačené prevratmi, atentátmi a odvolávaním politikov z funkcie armádou alebo vplyvným súdnictvom. Za posledných viac ako 60 rokov nedokázala v tejto krajine odslúžiť celé päťročné funkčné obdobie ani jedna demokraticky zvolená vláda, pripomenula DPA.Iba vlani bol zbavený funkcie premiér Naváz Šaríf, voči ktorému vzniesli obvinenia z korupcie. Šarífova strana Pakistanská moslimská liga (PML-N) však zostala pri moci a novým premiérom sa stal Šáhid Chákán Abbásí. Hlavnou opozičnou silou je Pakistanské hnutie za spravodlivosť (PTI) pod vedením politika Imrána Chána.