Voľby do Snemovne by aj v júni 2017 jasne vyhralo hnutie ANO A. Babiša

Líder politického hnutia ANO Andrej Babiš. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Praha 26. júna (TASR) - Parlamentné voľby v Česku by aj v júni 2017 priniesli jasné víťazstvo hnutia ANO podnikateľa slovenského pôvodu Andreja Babiša. Vyplýva to z dnes zverejnených výsledkov prieskumu českého Centra pre výskum verejnej mienky (CVVM). Podľa nich by ANO podporilo 34 percent oslovených voličov.Druhú priečku by obsadila Komunistická strana Čiech a Moravy (KSČM) so ziskom 14,5 percenta hlasov pred Českou stranou sociálnodemokratickou (ČSSD) premiéra Bohuslava Sobotku, ktorú by podporilo 12 percent respondentov.Cez hranicu zvoliteľnosti by sa dostali aj Občianska demokratická strana (ODS) s 11 percentami a TOP 09 so ziskom 6,5 percenta hlasov.Ľudovcov z KDU-ČSL by síce podporilo 7,5 percenta oslovených, avšak vzhľadom na iba jednopercentnú podporu Starostov a nezávislých (STAN) by táto volebná dvojkoalícia nezískala momentálne desať percent hlasov potrených v jej prípade pre vstup do parlamentu.Tesne pred bránami parlamentu by zostala aj Sloboda a priama demokracia (SPD) Tomia Okamuru (4,5 percenta). Česká pirátska strana by získala 3,5 percenta hlasov, kým Stranu zelených i Slobodných by podporilo zhodne po jednom percente respondentov.Volebná účasť by podľa prieskumu, do ktorého sa v dňoch 5.-18. júna zapojilo 983 občanov ČR vo veku nad 18 rokov, dosiahla 60 percent.