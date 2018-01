Voľby do snemu Dolného Rakúska sú testom aj pre spolkovú vládu

Ilustračné foto. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

St. Pölten 28. januára (TASR) - V Dolnom Rakúsku sa v nedeľu ráno začali voľby do krajinského snemu, ktoré sú vnímané ako skúška pre novú pravicovo-konzervatívnu spolkovú vládu. Ide totiž o prvé takéto hlasovanie od vlaňajších parlamentných volieb, po ktorých spolkovú koalíciu vytvorili ľudovci a slobodní.O obsadení Dolnorakúskeho krajinského snemu môže v priebehu dňa rozhodovať 1,4 milióna občanov. Volebné miestnosti uzavrú o 17.00 h.Konzervatívna Rakúska ľudová strana (ÖVP) chce obhájiť svoju väčšinu v tomto regionálnom parlamente. Jej krajinskou volebnou líderkou je bývalá rakúska ministerka vnútra a súčasná hajtmanka (predsedníčka krajinskej vlády) Johanna Miklová-Leitnerová. Prieskumy jej pripisujú približne 45 percent hlasov.V druhé miesto dúfa Sociálnodemokratická strana Rakúska (SPÖ) s preferenciami okolo 26 percent. Tesne nad štvorpercentnou hranicou vstupu do krajinského snemu sú zelení a liberáli zo strany Neos.S napätím sa očakáva výsledok Slobodnej strany Rakúska (FPÖ). Jej volebný líder Udo Landbauer, ktorý sa ocitol v paľbe ostrej kritiky v súvislosti s antisemitskými spevníkmi jeho spolku Germania. Na výzvy opozície i prezidenta Alexandra Van der Bellena, aby odstúpil, 31-ročný politik nereagoval. Podľa prieskumov - ešte spred vypuknutia škandálu - by FPÖ mohla získať asi 16 percent hlasov, čo je dvojnásobok z predošlých volieb.