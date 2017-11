Voľby do VÚC v Trenčianskom kraji predĺžil výpadok prúdu

Ilustračná snímka Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trenčín 4. novembra (TASR) - Priebeh sobotných volieb v Trenčianskom kraji je doposiaľ pokojný, Volebná komisia Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) nezaznamenala podnety či porušenie zákona, povedala pre TASR jej predsedníčka Marta Šajbidorová.V Lubine v okrese Nové Mesto nad Váhom skolaboval člen okrskovej volebnej komisie, jeho stav je stabilizovaný, krátko po 18.00 h vypadol vo viacerých obciach Trenčianskeho okresu prúd, pripomenula Šajbidorová.Členovia komisie podľa nej skontrolovali počas dňa viaceré okrsky.odhadla.Pokojný priebeh volieb v kraji potvrdila pre TASR aj trenčianska krajská policajná hovorkyňa Elena Antalová.Čas konania volieb museli pre večerný výpadok prúdu, ktorý trval vyše hodiny, predĺžiť konkrétne v deviatich okrskoch v Hornej Súči, Dolnej Súči a Hrabovke v Trenčianskom okrese. Obyvatelia tam môžu prísť k urnám do 23.15 h. V nadväznosti na to sa o ten čas predĺžilo v kraji aj volebné moratórium. V súvislosti s prerušením dodávky elektriny, ktorá zasiahla aj časť obce Skalka nad Váhom koná aj polícia. Preveruje podozrenie zo spáchania trestného činu poškodzovania verejnoprospešného zariadenia.povedala Antalová.Voliči majú možnosť svoj hlas odovzdať v rámci deviatich volebných obvodov v 646 okrskoch. Najviac ich je vo volebnom obvode Prievidza, a to 114, najmenej - 32 vo volebnom obvode Myjava.O dôveru voličov sa v TSK uchádza sedem kandidátov na predsedu, o 47 kresiel v Zastupiteľstve TSK bojuje 271 kandidátov.V regionálnych voľbách v novembri 2013 sa v TSK o predsedovi rozhodlo už v prvom kole, druhé kolo volieb preto nebolo. Volebná účasť v prvom kole bola v TSK 17,37 percenta, čo bolo najmenej spomedzi všetkých samosprávnych krajov.