Voľby do vyšších územných celkov budú 4. novembra 2017

Na archívnej snímke predseda Národnej rady SR Andrej Danko Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 23. júna (TASR) - Voľby do vyšších územných celkov budú v sobotu 4. novembra 2017. Rozhodol o tom dnes predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS). Oznámila to šéfka komunikácie parlamentu Zuzana Čižmáriková.Termín volieb vyhlasuje predseda parlamentu najneskôr 110 dní predo dňom konania volieb. Podľa zákona sa voľby konajú v posledných 14 dňoch volebného obdobia. Naposledy bolo hlasovanie v roku 2013.Prvé kolo sa konalo 9. novembra a druhé 23. novembra 2013. Práve do 23. novembra teda majú byť zvolení noví predsedovia krajov a krajskí poslanci.Po novom už nebudeme voliť predsedov krajov v dvoch kolách, ale iba v jednom. Za predsedu bude zvolený ten kandidát, ktorý získal najviac platných hlasov.