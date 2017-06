Voľby v Banskobystrickej župe by vyhral Marian Kotleba

Na snímke poslanec NR SR Marian Kotleba (ĽSNS) počas zasadnutia 18. schôdze Národnej rady SR v Bratislave 15. júna 2017. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 19. júna (TASR) - Ak by sa voľby predsedu vyššieho územného celku konali tento týždeň v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK), zvíťazil by Marian Kotleba (ĽSNS). Vyplýva to z júnového prieskumu verejnej mienky agentúry Focus.Súčasný šéf BBSK a predseda strany ĽSNS by získal hlasy 25,9 percenta rozhodnutých respondentov. Na druhom mieste by so ziskom 20 percent skončil podnikateľ Ján Lunter, na treťom mieste poslanec Národnej rady SR za stranu SaS Martin Klus (16,6 percenta).Aktuálne preferencie ďalších kandidátov na predsedu BBSK sú podľa prieskumu agentúry Focus nasledovné: Stanislav Mičev (12,9 percenta), Martin Juhaniak (10,4 percenta), Ivan Saktor (6,6 percenta), Milan Urbáni (4,8 percenta) a Igor Kašper (2,8 percenta).Prieskum formou telefonického dopytovania realizoval Focus na objednávku kandidáta Luntera v dňoch 6. júna až 15. júna na vzorke 1003 respondentov, ktorí reprezentujú populáciu Banskobystrického kraja. Podľa prieskumu by 10,1 percenta respondentov nešlo voliť a 32,2 percenta respondentov odpovedalo na otázku prieskumu "neviem".