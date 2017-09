Voľby v Berlíne komplikoval maratón, domácich trápia sociálne otázky

Na snímke účastníci maratónu v Berlíne počas parlamentných volieb 24. septembra 2017. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 24. septembra (TASR) - Voľby do nemeckého Spolkového snemu dnes v Berlíne skomplikoval dážď i tradičný maratón, a tak až približne 42.000 voličov v hlavnom meste sa nemohlo dostať do hlasovacej miestnosti bez toho, aby prešli na druhú stranu ulice cez prúd dovedna až 60.000 bežcov.Organizátori však vyčlenili 300 dobrovoľníkov, aby voličom pomáhali prejsť cez ulicu na viac než 30 prechodoch.V samotných voľbách Berlínčanov poväčšine zaujímali najmä sociálne otázky.povedal muž v strednom veku pre TASR.Potrebu riešiť sociálne veci ako najdôležitejšiu tému volieb uviedla aj postaršia dôchodkyňa.povedala.Podľa nej je bohaté Nemecko mýtom, pretože v skutočnosti iba niektorí Nemci sú vynikajúco zabezpečení, pričom toľko peňazí pre svoj život ani nepotrebujú.Pri otázke migrácie uviedla, že ľuďom v núdzi treba pomôcť, avšak ekonomických migrantov by krajina nemala vpúšťať.uzavrela.(osobitný spravodajca TASR Jaroslav Bublinec)