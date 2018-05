Voľby v Česku by vyhralo ANO, preferencie ČSSD klesajú

Na archívnej snímke Andrej Babiš. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 10. mája (TASR) - Víťazom parlamentných volieb v Česku by sa stalo hnutie ANO so ziskom 32,9 percenta hlasov. Občiansku demokratickú stranu (ODS) a Pirátsku stranu by volilo zhodne 13,5 percenta občanov ČR, Strana priamej demokracie (SPD) by dostala deväť percent hlasov. Česká strana sociálnodemokratická (ČSSD) by získala len sedem percent hlasov, predbehla by ju Komunistická strana Čiech a Moravy (KSČM) s 8,5 percentami. Vyplýva to z aprílového volebného modelu agentúry STEM, ktorý vo štvrtok zverejnil spravodajský server Novinky.cz.Ľudovci (KDU-ČSL) by sa do Poslaneckej snemovne dostali so ziskom 5,4 percenta hlasov. V súčasnej situácii by kreslá v Snemovni nezískali Starostovia a TOP 09. Obe strany by dostali zhodne 3,9 percenta hlasov.Z výsledkov vyplýva, že pokračuje posilňovanie ODS, mierne strácajú ČSSD a SPD, ktorá sa však môže spoliehať na relatívne pevné voličské jadro stúpencov svojho predsedu Tomia Okamuru.uviedla agentúra STEM.Pri hypotetickom prepočte na mandáty by ANO v Snemovni obsadilo 85 kresiel. ODS by mala 32 a Piráti 29 mandátov. SPD by mala 17 zástupcov, komunisti 16 a ČSSD 14. Ľudovci by obsadili sedem kresiel. Volieb by sa zúčastnilo 62 percent oprávnených voličov.Prieskum prebehol od 19. do 29. apríla na vzorke 1046 respondentov.