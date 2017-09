Voľby v ČR by v septembri podľa prieskumu vyhralo Babišovo ANO

Andrej Babiš, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 25. septembra (TASR) - Parlamentné voľby v Česku by aj v septembri 2017 priniesli jasné víťazstvo hnutia ANO podnikateľa slovenského pôvodu Andreja Babiša. Vyplýva to z dnes zverejnených výsledkov prieskumu českého Centra pre výskum verejnej mienky (CVVM). Podľa nich by ANO podporilo 30,9 percenta oslovených voličov.Druhú priečku by obsadila Česká strana sociálnodemokratická (ČSSD) so ziskom 13,1 percenta hlasov pred Komunistickou stranou Čiech a Moravy (KSČM), ktorú by podporilo 11,1 percenta respondentov.Cez hranicu zvoliteľnosti by sa dostali aj Občianska demokratická strana (ODS) so ziskom 9,1 percenta, Sloboda a priama demokracia (SPD) Tomia Okamuru, ktorú by podporilo 7,3 percenta voličov, Česká pirátska strana so ziskom 6,4 percenta a ľudovci z KDU-ČSL, ktorých by podporilo 6,2 percenta oslovených občanov.Naopak, do parlamentu by sa nedostali ani TOP 09 (4,4), ani Starostovia a nezávislí (2,7 percenta). Pod hranicou zvoliteľnosti by jasne zostali i Strana zelených a Slobodní so ziskom po 1,8 percenta.Volebná účasť by podľa prieskumu, do ktorého sa v dňoch 4.-14. septembra zapojilo 934 občanov ČR vo veku nad 18 rokov, dosiahla 60 percent.