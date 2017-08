Voľby v Keni predĺžili pre prívalový dážď

Kenský prezident Uhuru Kenyatta (uprostred) so svojou manželkou Margaret (uprostred vľavo) si podáva ruku so svojimi stúpencami po jeho hlasovaní v prezidentských voľbách vo volebnej miestnosti v Gatundu, severne od Nairobi 8. augusta 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Nairobi 8. augusta (TASR) - Hlasovanie v prezidentských a ďalších voľbách v Keni dnes predĺžili v severnom regióne tejto africkej krajiny.Prívalový dážď totiž sťažil distribúciu volebných materiálov a príchod voličov do hlasovacích miestnosti v regióne Turkana. Volebná komisia informovala, že hlasovanie bude možno predĺžené až do stredy.Konečné výsledky sa očakávajú do týždňa.Do dnešného skorého popoludnia stihlo odovzdať hlas odhadovaných 40 percent kenských voličov, dodala informáciu volebná komisia.O úrad prezidenta sa v dnešných voľbách uchádza osem kandidátov, pričom hlavný súboj sa podľa očakávaní odohrá medzi úradujúcim prezidentom Uhuru Kenyattom a opozičným kandidátom, 72-ročným Railom Odingom. Východoafrická krajina je ekonomickým centrom kontinentu a je tiež známa pomerne dobrou a dlhodobou stabilitou a etnickou lojalitou, ktorá zatieňuje tamojšiu demokraciu.Konajú sa nielen napäté prezidentská voľby, ale občania si vyberajú aj 1800 ďalších volených zástupcov vrátane guvernérov, zákonodarcov a okresných predstaviteľov.Kľúčovou otázkou je, či si Keňa zopakuje voľby z roku 2013, ktoré okrem sťažností opozície na manipulovanie s hlasmi prebehli väčšinou pokojne, alebo voľby z roku 2007, ktoré vyústili do násilia podnieteného etnickými spormi. Toto násilie si vyžiadalo vyše 1000 ľudských životov.povedala 29-ročná študentka Sophia Ajwagová z mesta Kisumu.Avšak 33-ročný podnikateľ Moses Otieno vyhlásil, že Keňania sa zúfalo chcú vyhnúť ďalšiemu výbuchu povolebných nepokojov.Kenyatta, 55-ročný syn prvého prezidenta Kene po vyhlásení nezávislosti od britskej koloniálnej vlády, sľuboval v kampani veľké projekty v oblasti infraštruktúry, pričom mnohé by podporila Čína. Navyše poukázal na silný ekonomický rast v krajine za svojho úradovania. Odinga (72), takisto syn vodcu v boji za nezávislosť, vystupuje ako zástanca chudobných a tvrdý kritik hlboko zakorenenej korupcie.Avšak mnoho ľudí bude hlasovať podľa etnickej príslušnosti. Kenyatta je všeobecne vnímaný ako kandidát národa Kikuyu, čo je najväčšia etnická skupina v krajine. Odinga je spájaný so zoskupením z kmeňa Luo, z ktorého nikdy nevzišla hlava štátu.