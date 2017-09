Voľby v Nemecku 2017: Hlavné témy v programoch najväčších strán

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Medzi stranami však existujú určité odlišnosti vyplývajúce z ich volebných programov. Ich stručný prehľad priniesla agentúra DPA:



UTEČENCI: CSU (Kresťanskosociálna únia) nepresadila do spoločného volebného programu s CDU (Kresťanskodemokratická únia) svoju požiadavku na zavedenie hornej hranice 200.000 osôb ročne. Právo na azyl musí podľa sociálnych demokratov (SPD) zostať nedotknuté, ale treba zabrániť tomu, aby bolo Nemecko preťažené. Strana Ľavica, zelení a Slobodná demokratická strana (FDP) sú jednoznačne proti akémukoľvek limitu na počet prijatých utečencov. Alternatíva pre Nemecko (AfD) chce ich počet rôznymi spôsobmi - vrátane okamžitého uzavretia hraníc a vybudovania plotov - drasticky znížiť a povoliť len príchod kvalifikovaných síl. SPD, zelení a FDP chcú imigračný zákon s bodovým systémom.



OBRANA: Blok CDU/CSU chce výrazne zvýšiť výdavky na obranu a dosiahnuť cieľ dvoch percent hrubého domáceho produktu dohodnutého v rámci NATO. SPD tiež podporuje vyššie výdavky pre Bundeswehr, ale dvojpercentný cieľ považuje za "úplne zbytočný a nerealistický". CDU/CSU a SPD zdôrazňujú zvýšenú zodpovednosť Nemecka za riešenie kríz a konfliktov vo svete. Strana Ľavica ako jediná kategoricky odmieta pôsobenie nemeckých vojakov v zahraničí a akúkoľvek podporu vojenských zásahov zo strany Berlína. AfD sa nepáči zapojenie Bundeswehru do záchrany utečencov v Stredozemnom mori. CDU a CSU sú za to, aby vojaci pomáhali v rámci Nemecka v prípade mimoriadnych situácií - napríklad závažného teroristického útoku.



DANE: Blok konzervatívnych strán CDU/CSU a liberáli (FDP) nechcú v žiadnom prípade zvyšovať dane. Naopak, SPD chce hornú sadzbu dane zvýšiť zo 42 na 45 percent a zdaňovať ročné príjmy od hranice 76.200 eur. "Daň pre bohatých" vo výške 48 percent sa má uplatňovať od sumy 250.000 eur. Strana Ľavica chce na ročný príjem od 70.000 eur uvaliť 53-percentnú daň, z príjmov nad milión eur sa má odvádzať až 75-percentná daň. Zelení chcú tiež zvýšiť hornú sadzbu dane. SPD mieni viac zdaňovať veľké dedičstvá, Ľavica a zelení sú za zavedenie dane z majetku.



DOPRAVA: Zelení a Ľavica chcú na nemeckých diaľniciach zaviesť maximálnu rýchlosť 120 kilometrov za hodinu, CDU/CSU, FDP a AfD to odmietajú. Zelení, Ľavica, FDP a AfD chcú zrušiť mýto pre osobné autá, ktoré počas končiaceho sa legislatívneho obdobia presadila CSU. Zelení chcú od roku 2030 povoliť len autá s nulovými emisiami. SPD a CDU/CSU podporujú rozširovanie elektromobilov. Pre čistejšie ovzdušie v mestách mienia sociálni demokrati podporovať nákup autobusov a taxíkov s alternatívnymi pohonmi. AfD chce zrušiť environmentálne zóny v mestách, pretože neprispeli k redukcii jemného prachu.



ZDRAVOTNÉ POISTENIE: Blok CDU/CSU nechce na systéme zákonného a súkromného zdravotného poistenia v Nemecku nič meniť. SPD chce zaviesť poistenie občanov, ktoré môže zahŕňať aj štátnych zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a osoby v slobodnom povolaní. Súkromné zdravotné poistenie sa nemá zrušiť, ale súkromní poistenci by mali mať možnosť prejsť na poistenie občanov. Zamestnávatelia a zamestnanci majú opäť platiť rovnaké príspevky (zamestnanci platia viac v podobe dodatočných príspevkov). Aj zelení podporujú poistenie občanov, FDP ho odmieta. AfD sa nepáčia štátom hradené "náklady na migrantov, utečencov a žiadateľov o azyl".



Motto volebného programu CDU/CSU znie "Za Nemecko, kde žijeme dobre a radi". SPD si vybrala slogan "Je čas na viac spravodlivosti". Volebný program Ľavice nesie motto "Sociálne. Spravodlivo. Mier. Pre všetkých.". Zelení si zvolili motto "Budúcnosť je odvaha", FDP vyzýva "Prestaňme sa prizerať" a motto AfD je jednoduché – "Program pre Nemecko".

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 22. septembra (TASR) - Predvolebná kampaň v Nemecku bola zatiaľ veľmi pokojná a oživenie nepriniesol ani televízny duel medzi úradujúcou konzervatívnou kancelárkou Angelou Merkelovou a jej sociálnodemokratickým vyzývateľom Martinom Schulzom.