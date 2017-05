Voľby v Severnom Porýní-Vestfálsku vyhrala Merkelovej CDU

Ilustračná fotografia. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Düsseldorf 14. mája (TASR) - Kresťanskodemokratická únia (CDU) kancelárky Angely Merkelovej zvíťazila so ziskom 34,5 percenta hlasov v regionálnych voľbách, ktoré sa dnes konali v najľudnatejšej nemeckej spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko. Je to o 8,2 percenta hlasov viac ako dostala v predchádzajúcich voľbách v roku 2012, vyplýva z prognózy, ktorú po zatvorení volebných miestností o 18.00 h zverejnila nemecká verejnoprávna televízna stanica ARD.Druhá pozícia patrí Sociálnodemokratickej strane Nemecka (SPD), ktorú podľa prognózy podporilo 30,5 percenta oprávnených voličov (-8,6).Do krajinského parlamentu (Landtag) v Düsseldorfe sa ešte dostali zelení so ziskom šesť percent hlasov, ako aj liberáli (FDP, 12 percent), a pravicovopopulistická Alternatíva pre Nemecko (AfD, 7,5 percenta). Otázny je zatiaľ osud strany Ľavica, ktorá získala rovných päť percent hlasov.