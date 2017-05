Voľby v Šlezvicku-Holštajnsku podľa odhadov vyhrala Merkelovej CDU

Angela Merkelová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom 7. mája (TASR) - Kresťanskodemokratická únia Nemecka (CDU) kancelárky Angely Merkelovej vedie so ziskom 33 percent v regionálnych voľbách, ktoré sa dnes konajú v spolkovej krajine Šlezvicko-Holštajnsko.Vyplýva to z predbežných odhadov, ktoré odvysielala nemecká verejnoprávna televízna stanica ARD. Druhá pozícia patrí priebežne Sociálnodemokratickej strane Nemecka (SPD), ktorú zatiaľ podporilo 26 percent oprávnených voličov.Pravicové hnutie Alternatíva pre Nemecko (AfD) podľa odhadov získa v Šlezvicku-Holštajnsku 5,5 percenta, čo znamená, že sa po prvý raz dostane do tamojšieho zákonodarného zboru, informovala ďalšia verejnoprávna TV stanica ZDF.Tieto voľby sú všeobecne vnímané akok septembrovým parlamentným voľbám na celoštátnej úrovni, v ktorých sa Merkelová bude usilovať o získanie svojho štvrtého funkčného obdobia v úrade nemeckej kancelárky.Hoci CDU už 12 rokov stojí na čele koalícií na národnej úrovni, momentálne je zastúpená v regionálnej vláde iba v siedmich z celkovo 16 spolkových krajín Nemecka.V Šlezvicku-Holštajnsku, kde žije 2,8 milióna obyvateľov, je od roku 2012 pri moci práve stredoľavicová SPD, tvoriac tesnú väčšinu v koalícii so Zelenými a Juhošlezvickým zväzom voličov (SSW).