Voľby v USA: Twitter počas kampane zablokoval kontá napojené na Rusko

Kongresmanov neuspokojili vysvetlenia zo strany Twitteru

Washington 29. septembra (TASR) - Mikroblogovacia sociálna sieť Twitter v noci nadnes oznámila, že v súvislosti s podozrením zo zasahovania do prezidentských volieb v USA svojho času zablokovala približne 200 twitterových účtov, ktoré mohli byť napojené na Rusko.Spoločnosť Twitter tiež priznala, že spravodajská televízia Russia Today jej zaplatila 274.000 dolárov za reklamu na twitterových stránkach. Cieľovou skupinou inzerátov boli podľa Twitteru americkí používatelia internetu.Informovala o tom dnes agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na vyhlásenie spoločnosti Twitter zverejnené v noci nadnes po schôdzke jej predstaviteľov so zástupcami Kongresu.Vo vyhlásení Twitteru sa uvádza, že výbory na kontrolu tajných služieb v Senáte a Snemovni reprezentantov dostali od Twitteru reklamné inzeráty zverejnené na troch twitterových kontách: @RT_com, @RT_America a @ActualidadRT, ktoré boli zacielené na americký trh v roku 2016. Bolo to 1800 tweetov, ktoré boli "zjavne alebo potenciálne zamerané na americký trh", pričom šlo najmä o aktuálne spravodajstvo.Twitter tiež tvrdí, že v čase prezidentských volieb v USA aktívne odstraňoval tweety, ktoré mohli byť posudzované ako zasahovanie do volebného procesu.Ako informovala agentúra Reuters, predstavitelia spoločnosti Twitter v noci nadnes vypovedali za zavretými dverami pred členmi výborov amerického Kongresu na kontrolu tajných služieb. Podobnému vypočúvaniu v Kongrese sa tento mesiac podrobili aj zástupcovia spoločnosti Facebook.Kongresmani po vypočúvaní pred novinármi uviedli, že vysvetlenia zo strany Twitteru ich neuspokojili, pretože boli len čiastkové a prišli neskoro.Demokratický senátor Mark Warner po vypočúvaní uviedol, že predstavitelia Twitteru nezodpovedali mnohé otázky ohľadom využívania tejto komunikačnej platformy Ruskom. Poznamenal tiež, že Twitter je stále subjektom "manipulácie zo zahraničia".Dodal, že vystúpenie zástupcov spoločnosti Twitter preukázaloPoukázal aj na to, že Twitter preveroval len účty 450 používateľov, ktoré už predtým Facebook identifikoval ako napojených na Rusko a ako objednávateľov reklamných inzerátov. Uviedol, že prístupom Twitteru k takému závažnému problému je hlboko sklamaný.Spoločnosť Twitter sa však vo svojom neskôr zverejnenom vyhlásení bránila pred kritikou: napríklad aj tým, že poukázala na fakt, že - na rozdiel do Facebooku - svojim používateľov umožňuje otvárať si účty anonymne alebo pod pseudonymom.Sociálna sieť Facebook dlho odmietala podozrenie, že poslúžila ako nástroj na šírenie propagandy s cieľom pomôcť republikánskemu kandidátov Donaldovi Trumpovi vyhral prezidentské voľby v USA. Začiatkom septembra však Facebook informoval, že identifikoval na sieti 5200 reklamných inzerátov financovaných z Ruska.Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v reakcii na tieto tvrdenia uviedol, že ruské vedenie s tým nemá nič spoločné. Svoje údajné vzťahy s Ruskom odmieta aj americký prezident Donald Trump.