VOĽBY17: RTVS pripravuje počas volieb do VÚC špeciálne spravodajstvo

Ilustračná snímka. Foto: SES Foto: SES

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. novembra (TASR) – Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) pripravuje počas nadchádzajúcich volieb do vyšších územných celkov (VÚC) rozšírené televízne spravodajstvo. Špeciálne relácie pridá počas volebnej soboty (4.11.) i v nedeľu (5.11.), kedy budú známe oficiálne výsledky volieb.V deň volieb odvysiela RTVS špeciálne správy o 12.00 h a o 16.00 h, informoval vo štvrtok (26.10.) členov Rady RTVS šéf televízneho spravodajstva Boris Chmel. Téma volieb bude dominovať aj hlavnej spravodajskej relácii o 19.00 h. Verejnoprávna inštitúcia pripravuje aj ďalšie špeciálne správy o 22.30 h. Táto relácia bude podľa Chmela trvať 20 až 25 minút.Na nedeľu pripravuje Telerozhlas hodinové volebné štúdio so začiatkom o 7.30 h. V rámci neho budú odvysielané volebné reportáže z jednotlivých krajov a v štúdiu bude tiež hosť, ktorý bude komentovať predbežné výsledky volieb.RTVS napokon nachystala aj mimoriadne vysielanie diskusnej relácie O 5 minút 12, ktorá bude trvať 90 minút. Zúčastniť by sa jej mali novozvolení predsedovia samosprávnych krajov. Niektorí z nich v štúdiu v Mlynskej doline naživo, s ďalšími sa verejnoprávna televízia spojí prostredníctvom telemosta.Chmel členov rady informoval, že RTVS doteraz odvysielala na svojich televíznych a rozhlasových okruhoch celkom takmer 30 hodín volebného spravodajstva. Priemerná sledovanosť siedmich predvolebných diskusných relácií odvysielaných do štvrtka bola na úrovni 60.000 divákov, priblížil. Najväčšiu sledovanosť (102.000 divákov) mala relácia týkajúca sa Banskobystrického kraja.Spravodajstvo počas predvolebného obdobia monitoruje komisia, ktorú zriadila Rada RTVS. Ako vysvetlil podpredseda Rady Martin Kákoš, komisia vypracuje finálnu správu, kde zhodnotí, ako RTVS úlohu zvládla a do akej miery dodržala pravidlá schválené Radou RTVS.