Volebná komisia PSK prijala podnet týkajúci sa porušenia moratória

Snímka z hlasovacej miestnosti počas volieb do orgánov samosprávnych krajov v sobotu 4. novembra 2017. Foto: TASR - Lukáš Grinaj Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Prešov 4. novembra (TASR) – Volebná komisia Prešovského samosprávneho kraja (PSK) prijala v sobotu podnet týkajúci sa porušenia volebného moratória v Prešove v deň konania krajských volieb. TASR to povedal jej predseda František Vaško. Podnet podal občan, podľa ktorého ho na Hlavnej ulici oslovili členovia istého občianskeho združenia a podali mu plagát s menami desiatich kandidátov na krajských poslancov do Zastupiteľstva PSK. Malo ísť o kampaň v prospech nominantov dvoch politických strán a nezávislých kandidátov.Krajská volebná komisia podnet prijala a postúpila na prešetrenie.Ako uviedol prešovský krajský policajný hovorca Daniel Džobanik, polícia tiež prešetruje prípad údajného porušenia volebného moratória. Na polícii to nahlásili dvaja kandidáti, ktorých letáky malo rozdávať v centre Prešova isté občianske združenie a to bez ich vedomia a súhlasu.uviedol Džobanik.