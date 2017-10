Volebná komisia v Keni schválila ôsmich prezidentských kandidátov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Nairobi 12. októbra (TASR) - Kenská volebná komisia dnes oznámila, že všetci ôsmi prezidentskí kandidáti, ktorí sa zapojili do anulovaných volieb z 8. augusta, môžu opätovne kandidovať v opakovaných voľbách 26. októbra. Informovala o tom dnes agentúra DPA.Komisia toto rozhodnutie učinila niekoľko hodín po tom, ako kenský najvyšší súd nariadil komisii povoliť uvedeným ôsmim kandidátom sa opätovne uchádzať o post hlavy štátu.Ekurua Aukota, kandidáta opozičnej strany, pridali do tohto zoznamu až po tom, ako podal podnet na súd. Ten zrušil rozhodnutie komisie nominovať do opakovaných volieb len dvoch kandidátov: súčasného prezidenta Uhurua Kenyattu a Railu Odingu, ktorý v utorok prekvapujúco oznámil úmysel stiahnuť svoju kandidatúru.Komisia dnes oznámila, že Odingovo meno na hlasovacom lístku zostáva. Odinga síce oznámil, že voľby bude bojkotovať, ale stále svoju kandidatúru oficiálne nestiahol.