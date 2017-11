Volebná účasť v Počarovej bude zrejme vyššia ako pred štyrmi rokmi

Ilustračné foto Foto: TASR - Erik Mader Foto: TASR - Erik Mader

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Počarová 4. novembra (TASR) – Volebná účasť v Počarovej, jednej z najmenších obcí Považskobystrického okresu, bude zrejme vyššia ako v regionálnych voľbách pred štyrmi rokmi. Informovala predsedníčka tamojšej okrskovej volebnej komisie Jana Kasmanová.Kým v roku 2013 hlasovalo v regionálnych voľbách v Počarovej zo 108 oprávnených voličov iba 18 (volebná účasť 16,67 percenta), v sobotu prišlo už dopoludnia k urnám približne 15 percent voličov.skonštatovala Kasmanová.Z krajských kompetencií podľa nej voliči očakávajú najmä zlepšenie dopravnej obslužnosti. Príjazdová cesta do obce z križovatky s cestou II/517 z Považskej Bystrice do Rajca je dlhá asi 1,5 kilometra a väčšina spojov do Počarovej nezachádza.povedala Kasmanová s tým, že denne do obce zachádza iba päť najnutnejších spojov – povinné žiacke a robotnícke.