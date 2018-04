Volebné lístky zo zahraničia možno začnú v Maďarsku sčítavať už dnes

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 11. apríla (TASR) - So sčítaním takmer 52.000 hlasov, ktoré maďarskí voliči odovzdali počas nedeľňajších parlamentných volieb na 118 zastupiteľských úradoch v 84 krajinách sveta vrátane Slovenska, sa zatiaľ nemohlo začať, pretože do Budapešti, konkrétne do Národnej volebnej kancelárie (NVI), ešte nedorazili všetky.V zmysle platnej legislatívy možno volebné urny zo zahraničia otvoriť až potom, čo sú všetky na mieste. Už v stredu večer by sa tak však mohlo stať, pretože vtedy očakávajú v maďarskej metropole aj posledné štyri chýbajúce urny. Ide o hlasy z Londýna, kde odvolilo 8248 Maďarov, z Manchestru, kde túto možnosť využilo 1491 voličov, z Edinburghu, kde volebné lístky vhodilo 941 oprávnených voličov a zo Stuttgartu, kde volebné právo využilo 3177 ľudí.Informovala o tom tlačová agentúra MTI s odvolaním sa na NVI.Urny s hlasmi odovzdanými na zahraničných zastupiteľských úradoch musia do sídla Národnej volebnej kancelárie doraziť podľa platnej legislatívnej úpravy najneskôr do štvrtkovej polnoci.