Volebnú účasť zvyšujú aj prázdne hlasovacie obálky

Bratislava 21. októbra (TASR) - Ak volič nechce dať v novembrových krajských voľbách hlas ani jednému kandidátovi, ale chce zvýšiť volebnú účasť, môže do hlasovacej schránky vhodiť prázdnu obálku. Aj to je spôsob hlasovania, potvrdilo pre TASR ministerstvo vnútra.uviedol rezort.Kandidátom na predsedov či poslancov vo voľbách do vyšších územných celkov odovzdávajú voliči hlas tým, že na hlasovacom lístku zakrúžkujú ich poradové číslo.V prípade voľby predsedu krúžkujú poradové číslo len jedného kandidáta. Pri voľbe poslancov môže volič na hlasovacom lístku zakrúžkovať aj viac kandidátov, najviac však toľko, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode, bude uvedený na hlasovacom lístku.Volebné miestnosti sa otvoria v sobotu 4. novembra. Voliť môžu občania SR aj cudzinci s trvalým pobytom v danom kraji. Predsedov a poslancov ôsmich samosprávnych krajov si budú občania na Slovensku voliť piatykrát. Doteraz volili v rokoch 2001, 2005, 2009 a 2013. Prvýkrát bude voľba predsedov krajov jednokolová, doteraz sa volili v dvoch kolách. Za predsedu bude zvolený kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov.Tentoraz nebudú krajskí predsedovia a poslanci zvolení na štyri roky ako doteraz, ale na päť. Ide o jednorazové opatrenie, vďaka ktorému sa následne v roku 2022 budú voľby do VÚC konať v rovnakom čase ako samosprávne.