Volebný líder nemeckej AfD Gauland nevylučuje rozdelenie svojej strany

Alexander Gauland (vpravo). Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Sľubujú boj proti invázii cudzincov

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 25. septembra (TASR) - Jeden z volebných lídrov pravicovo-populistickej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) Alexander Gauland nevylúčil dnes možnosť rozdelenia tejto strany.uviedol Gauland pre stanicu n-tv.Ako uviedla agentúra DPA, Gauland takto nepriamo reagoval na dnešné vyhlásenie spolupredsedníčky AfD Frauke Petryovej, ktorá nechce patriť do frakcie svojej strany v novom spolkovom parlamente, ktorý vzišiel z nedeľňajších volieb.Petryová toto rozhodnutie nečakane oznámila na spoločnej tlačovej konferencii s oboma straníckymi volebnými lídrami - Gaulandom a Alice Weidelovou -, z ktorej následne odišla.Pravicová nacionalistická strana Alternatíva pre Nemecko (AfD) po tom, ako v nedeľňajších parlamentných voľbách získala svoje prvé poslanecké kreslá, vyhlásila, že bude bojovať "proti invázii cudzincov" do krajiny. Informuje o tom stanica BBC.vyhlásil dnes na tlačovej konferencii spoluzakladateľ a hovorca strany Alexander Gauland.Hoci kancelárka Angela Merkelová už po štvrtý raz získala mandát, jej konzervatívna únia CDU/CSU zaznamenala najväčší prepad voličskej podpory za uplynulých takmer 70 rokov.Merkelová začína rokovania o vytvorení novej koaličnej vlády. Súčasný partner jej bloku - sociálnodemokratická SPD - totiž po neuspokojivom volebnom výsledku odchádza do opozície.AfD vytĺkla politický kapitál zo silného odporu nemeckej verejnosti voči Merkelovej rozhodnutiu z roku 2015 otvoriť hranice krajiny pre státisíce blízkovýchodných migrantov. Úspech AfD šokoval politický establišment Nemecka a v niekoľkých mestách vyvolal protesty proti tejto protiislamskej strane.Gauland ďalej uviedol, že Alternatíva pre Nemecko, ktorá v 709-člennom Spolkovom sneme obsadí 94 kresiel ako tretia najsilnejšia parlamentná strana, bola zvolená na to, aby "nekompromisne riešila" otázky imigrácie.V samotnej strane sa však medzitým objavili nečakané rozpory, keď ďalšia líderka Frauke Petryová na tej istej tlačovej konferencii ohlásila, že nevstúpi do parlamentného klubu AfD, a to ani napriek tomu, že získala mandát.Petryová, ktorá je všeobecne považovaná za najznámejšiu predstaviteľku AfD, totiž vyhlásila, že nesúhlasí s istými aspektmi programového vyhlásenia strany, a ešte predtým skritizovala Gaulanda za jeho výrok, že AfD bude "poľovať" na Merkelovú.AfD bude prvou nacionalistickou stranou, ktorá sa od druhej svetovej vojny dostala do nemeckého parlamentu. Obavy expertov, že by došlo k ďalšej radikalizácii tejto strany, sú však neodôvodnené, pretože "každý nastupujúci prejav extrémizmu a nacionalizmu sa v Nemecku prísne monitoruje".AfD získala v nedeľňajších voľbách 12,6 percenta hlasov. Najviac hlasov dostala v spolkovej krajine Sasko. Sasko je rodiskom skupiny Vlasteneckí Európania proti islamizácii Západu (Pegida), ktorá od roku 2014 organizuje v krajinskej metropole Drážďany demonštrácie proti moslimom.