Volebný líder opozičných socialistov v Maďarsku L. Botka rezignoval

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Ladislav Vallach Foto: TASR - Ladislav Vallach

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 2. októbra (TASR) - Volebný líder opozičnej Maďarskej socialistickej strany (MSZP) László Botka dnes, asi pol roka pred parlamentnými voľbami v krajine, oznámil rezignáciu na tento post.Podľa vlastných slov pochybil, keď si pri prijímaní tejto úlohy neuvedomil, že demokratické strany nechcú v roku 2018 zvíťaziť vo voľbách, iba získať niekoľko kresiel v parlamente "Orbánovho režimu". Podcenil vraj aj špinavosť vládnej strany Fidesz a netušil, do akej miery je už súčasťou "politickej mafie" demokratická opozícia.Pripomenul, že niektoré opozičné maďarské strany v uplynulom týždni oznámili, že do volieb pôjdu s vlastnými kandidátkami, čím podľa Botku dosiahnu len ďalšiu fragmentáciu opozície a to, že masy želajúce si zosadenie Viktora Orbána zostanú v deň volieb doma alebo posilnia hlasmi Jobbik.Ak strany ako Politika môže byť iná (LMP) a Demokratická koalícia (DK) deklarujú, že ich cieľom je len dostať sa do parlamentu, a nie Orbánovo zosadenie, potom je to ich vec, dodal s netajeným smútkom, že jeho volebná vízia o zomknutí opozičných síl s cieľom volebného víťazstva opozície sa rozplynula.Súčasne priznal, že neuspel s plánom zjednotiť opozíciu, predložiť jej spoločný program a sformovať väčšinu schopnú spoločne vládnuť.Osobne verí v milióny občanov túžiacich po zmene, aj keď sa mu nepodarilo dosiahnuť ju - keby však s tým uspel niekto iný, je pripravený podporiť ho, podčiarkol László Botka, ktorý mieni dovtedy - ako zdôraznil - strážiť Segedín "ako ostrov slobody a spravodlivosti".Vyplýva to z vyhlásenia, ktoré tento popredný predstaviteľ MSZP zaslal dnes viacerým médiám vrátane tlačovej agentúry MTI.Botka - muž, ktorý stojí od roku 2002 na čele radnice v Segedíne - sa volebným lídrom MSZP stal v máji. Nepodarilo sa mu však zvýšiť preferencie maďarských socialistov, ktoré sa naďalej nachádzajú pod hranicou 15 percent. Neúspešná bola i jeho snaha o zjednotenie opozičných strán ľavicového a liberálneho charakteru pod vedením MSZP, čo viaceré menšie politické subjekty striktne odmietali. Etablované strany si zasa chceli ponechať svoje tábory voličov a neboli ochotné obetovať ich v rámci úzkej kooperácie s MSZP.Z Budapešti prišla dnes aj správa o rezignácii Istvána Ujhelyiho na funkciu podpredsedu MSZP, ktorú zdôvodnil konštatovaním, že od dnešného dňa už nemôže niesť zodpovednosť za ďalší vývoj strany ani za jej volebný výsledok.Volebný systém v Maďarsku zvýhodňuje silnejšie subjekty a aliancie strán.Maďarské parlamentné voľby by sa mali konať v apríli 2018, ich presný termín ešte nie je známy.