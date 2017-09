Volebný úspech AfD znepokojil nemeckých Turkov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 25. septembra (TASR) - Komunita Turkov žijúcich v Nemecku vyjadrila dnes znepokojenie z úspechu pravicovopopulistickej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) v nedeľňajších voľbách do Spolkového snemu dosiahla.Podľa vyhlásenia predsedu tureckej komunity v Nemecku Gökaya Sofuogla, ktoré cituje agentúra DPA, sa tomuto politickému subjektu podarilo získať 12,6 percenta hlasov "napriek alebo možno práve vďaka jeho otvorene rasistickým vyjadreniam". V Nemecku je teraz podľa neho "zrejme opäť dovolené verejne uvažovať o tom, ako ľudí odstraňovať alebo strieľať na hraniciach".Sofuoglu narážal na slová, ktoré zazneli už dávnejšie z úst politikov AfD. Jeden z volebných lídrov tejto strany Alexander Gauland v predvolebnej kampani povedal, že splnomocnenkyňa spolkovej vlády pre migráciu, utečencov a integráciu Aydan Özoguzová, ktorá je tureckého pôvodu, by mala byť "odprataná do Anatólie". Spolupredsedníčka AfD Frauke Petryová ešte začiatkom roka 2016 vyslovila názor, že policajti musia zabraňovať nelegálnemu prekračovaniu štátnych hraníc "v nutnom prípade aj použitím strelných zbraní".Nemeckí Turci vyzývajú všetkých demokratov, aby "sa teraz konečne zasadzovali za aktívne utváranie prisťahovaleckej spoločnosti". Je podľa nich potrebné vysvetľovať, že rozmanitá a otvorená spoločnosť nie je záťažou, ale príležitosťou.Protiprisťahovalecky zameraná AfD je po nedeľňajších voľbách prvýkrát zastúpená v Spolkovom sneme, a to hneď ako tretia najsilnejšia strana. Gauland dnes vyhlásil, že AfD bude bojovať proti "invázii cudzincov z iných kultúr".