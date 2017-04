Volejbal-ME19: Slováci sa v Púchove rozlúčili prehrou s Tureckom 0:3

Na snímke slovenskí volejbaloví reprezentanti sa na majstrovstvách Európy do 19 rokov. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Slovensko - Turecko 0:3 (-21, -14, -15)



Zápas trval: 76 minút. Rozhodovali: Kuzmanovič (Bos. a Herc.) a Horváth (Maď.), 200 divákov.



SR: Goč, Ondruš, Jendrejčák, Jurík, Watzka, Mačuha, liberá Kurej a Paňko (Marinič, Hrtus, Čizmazia). Tréner: P. Kalný.



Turecko: Karaca, Soydan, Avci, Yildiz, Lagumdzija, Yilmaz, libero Uc. Tréner: U. Hizal.

Púchov 27. apríla (TASR) - Slovenskí volejbaloví reprezentanti sa na majstrovstvách Európy do 19 rokov v Púchove nedočkali víťazstva ani vo svojom poslednom piatom vystúpení. Zverenci trénera Petra Kalného prehrali vo štvrtkovom záverečnom zápase púchovskej skupiny s favorizovaným Tureckom 0:3 a obsadili posledné 6. miesto. Turnaj za účasti ôsmich najlepších tímov pokračuje cez víkend v maďarskom Györi, kde sa hrali zápasy I. skupiny.Postup do semifinále si vybojovali z Púchova víťazi skupiny Turci a druhí Česi. Francúzsko a Fínsko budú hrať o 5.-8. miesto, Rumuni a Slováci na turnaji končia. Suverénnymi víťazmi skupiny v Györi sa stali Rusi, spolu s nimi si v semifinále zahrajú aj Taliani. O 5.-8. miesto budú hrať Belgicko a Poľsko, s turnajom sa lúčia Maďarsko a Bulharsko, ktoré takisto ako Slovensko prehralo všetkých päť zápasov. Informoval oficiálny web Slovenskej volejbalovej federácie.Slováci v úvode prehrávali 6:9, ale pri podaní kapitána Goča otočili skóre na 10:9. Turci potom pritlačili na servise a vypracovali si štvorbodový náskok 16:12. Na ihrisku prišiel Hrtus za Watzku a zmena pomohla. Servisom zatlačil Jurík a Slováci vyrovnali na 16:16. V koncovke bol stav 21:21, ale záver setu odpodával Avci a Turci vyhrali 25:21. Favorit duelu začal lepšie aj druhé dejstvo, keď viedol 6:3. Turecko malo celý set pod kontrolou a vyhralo ho 25:14. Nástup do tretieho dejstva slovenskí volejbalisti nezvládli a prehrávali 0:8. Turci jasne dominovali a mierili za svojim cieľom - tri body im garantovali prvé miesto v skupine. Domáci volejbalisti ešte mali pár svetlých momentov, ale na obrat to nestačilo. Turci vyhrali tretí set 25:15 a celý duel 3:0.