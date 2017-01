VOLEJBAL: Mladé Slovenky viedli nad Bieloruskom, ale napokon prehrali

Volejbal Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Kvalifikácia o postup na ME žien do 18 rokov, B-skupina Miláno:



Bielorusko - Slovensko 3:2 (-20, -21, 16, 9, 8)



Zápas trval: 93 minút, rozhodovali: Greiller (Švajč.) a Tomecová (Slovin.)



SR: Hrušecká 1, Jelínková 23, Bodnárová 11, Beneková 4, Erteltová 2, Fričová 10, liberá Bojňanská a Kačerjaková (Herdová 3, Kubová 0, Kvasnová 0, Kupčiová 0)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Miláno 13. januára (TASR) - Slovenské volejbalové reprezentantky do 18 rokov prehrali vo svojom úvodnom zápase na kvalifikačnom turnaji o postup na majstrovstvá Európy 2017. V prvom zápase B-skupiny v Miláne viedli zverenky trénera Michala Matušova nad favorizovaným Bieloruskom 2:0 na sety, ale napokon prehrali 2:3. V sobotu sa stretnú o 16.00 h s Izraelom.Slovenky mali vynikajúci štart do prvého dejstva, vyhrávali 7:0 a zvládli aj koncovku. Úvod druhého setu patril Bieloruskám, ktoré viedli 6:3 a 9:5, no záver patril opäť slovenskému tímu. Potom už ale favoritky zabrali a ďalšie sety vyhrali hladko 25:16, 25:9 a 15:8.