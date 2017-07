VOLEJBAL: Slováci idú do Belgicka bojovať o MS s omladeným tímom

Na snímke kapitán slovenskej volejbalovej reprezentácie František Ogurčák počas tréningu pred odchodom na turnaj 3. kola kvalifikácie MS, ktorý sa odohrá v belgickom Kortrijku v Bratislave 17. júla 2017. Foto: TASR Foto: TASR



Nominácia SR na baráž MS:



Nahrávači: Filip Palgut (České Budějovice, ČR), Daniel Končal (Karlovarsko, ČR)

Smečiari: Tomáš Kriško (Liberec, ČR), František Ogurčák (bez klubu), Július Firkaľ (COP Trenčín), Tomáš Halanda (Spartak UJS Komárno), Michal Petráš (Aich/Dob, Rak.)



Blokári: Peter Ondrovič (České Budějovice, ČR), Radoslav Prešinský (Karlovarsko, ČR), Marek Ludha (VKP Bystrina Nitra)

Univerzáli: Peter Mlynarčík (Aich/Dob, Rak.), Filip Gavenda (Netzhoppers, Nem.)



Liberá: Marián Vitko (VK KDS Šport Košice), Tomáš Lampart (VK MIRAD PU Prešov)





Realizačný tím:



Tréner: Andrej Kravárik

Asistent: Martin Pipa

Manažér: Ján Uhlárik

Kondičný tréner: Boris Žbirka



Fyzioterapeut: Tomasz Rusin

Štatistik: Daniel Bruch



Program 3. kola KMS v Kortrijku, Belgicko (19.-23. júla):



streda 19. júla:

15.00 Belgicko - SLOVENSKO

17.30 Španielsko - Nemecko

20.00 Bielorusko - Estónsko



štvrtok 20. júla:

15.00 SLOVENSKO - Nemecko

17.30 Belgicko - Bielorusko

20.00 Estónsko - Španielsko



piatok 21. júla:

15.00 Bielorusko - SLOVENSKO

17.30 Španielsko - Belgicko

20.00 Nemecko - Estónsko



sobota 22. júla:

15.00 Bielorusko - Španielsko

17.30 SLOVENSKO - Estónsko

20.10 Belgicko - Nemecko



nedeľa 23. júla:

15.30 Španielsko - SLOVENSKO

18.00 Nemecko - Bielorusko

20.40 Estónsko - Belgicko

Bratislava 17. júla (TASR) - Slovenskí volejbaloví reprezentanti odlietajú v utorok do belgického Kortrijku, kde budú od stredy do nedele bojovať v 3. kvalifikačnom kole o postup na majstrovstvá sveta. Na budúcoročný šampionát postúpi len jeden zo šiestich tímov a keďže Slováci majú výrazne omladený tím, neradia sa medzi favoritov na postup.V štrnásťčlennej nominácii na kvalifikáciu MS chýbajú viacerí skúsení hráči.povedal tréner Andrej Kravárik po poslednom tréningu na slovenskej pôde pred odletom do Belgicka. Ten Slováci absolvovali v pondelok podvečer v bratislavskej HANT Aréne.V Kotrijku sa v priebehu piatich dní predstavia tímy každý s každým. Slováci nastúpia postupne proti domácemu Belgicku, Nemecku, Bielorusko, Estónsku a Španielsku.pokračoval kouč Slovákov.V príprave pred kvalifikáciu odohrali Slováci v závere minulého týždňa v Púchove tri prípravné zápasy s Bieloruskom s výsledkami 3:1, 0:3 a 3:1.dodal Kravárik. Do Belgicka cestuje 14 hráčov, z tímu, ktorý sa pripravoval v Púchove sa do nominácie nezmestil blokár Jakub Kováč. V pondelok začali v Bratislave fyzickú prípravu hráči, ktorí sa zapoja do prípravy pred majstrovstvami Európy. Tá sa začína 27. júla. Európsky šampionát sa od 24. augusta do 3. septembra uskutoční v Poľsku.