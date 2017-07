Volejbalista Michalovič mieri z Talianska do ruskej superligy

Na snímke slovenskí volejbalisti zľava Peter Michalovič, Daniel Končál, Emanuel Kohút a Peter Ondrovič. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 26. júla (TASR) - Slovenský volejbalista Peter Michalovič bude v nasledujúcej sezóny pôsobiť v ruskej superlige. Dvadsaťsedemročný univerzál sa dohodol na zmluve s nováčikom najvyššej súťaže Jaroslavič Jaroslavľ. Informáciu priniesol web sport.business-gazeta.ru.povedal pre oficiálny web Slovenskej volejbalovej federácie (SVF) Peter Michalovič. Okrem neho angažoval klub aj českého nahrávača Filipa Habra z Českých Budějovíc.Michalovič, ktorý za Slovensko odohral 61 zápasov, ale v tejto sezóne chýbal v národnom tíme pre zranenie, pôsobil v posledných štyroch sezónach v Taliansku. Naposledy obliekal dres Vibo Valentia, ktorému ako najviac bodujúci hráči Serie A2 pomohol v predminulom ročníku k návratu do najvyššej súťaže. V minulej sezóne vypadlo Vibo vo štvrťfinále play off s neskorším majstrom Lube Civitanova. Vibo na jeho miesto angažovalo reprezentanta USA Benjamina Patcha, ktorý zažiaril v Svetovej lige.Dvesto centimetrov vysoký Michalovič začínal s volejbalom v rodných Malackách a do sveta profesionálneho športu dozrel v COP Trenčín, kde navštevoval aj športové gymnázium. Po odchode zo Slovenska obliekal dres DHL Ostrava (2009 – 2013), kde získal titul a vyhral Český pohár, potom hral za talianske kluby Andreoli Latina (2013 - 2014), Sieco Service Ortona (2014 - 2015) a napokon Vibo Valentia. V ruskej superlige pôsobí aj bývalý slovenský reprezentant Lukáš Diviš, ktorý je oporou Lokomotivu Novosibirsk.Nová sezóna ruskej ligy sa začína 10. septembra. Michalovičov nový klub Jaroslavľ sa 1. kole základnej časti predstaví na palubovke obhajcu titulu a víťaza Ligy majstrov Zenitu Kazaň. Trénerom Jaroslavľu bude Viktor Sidelnikov.