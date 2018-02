Volejbalistami mesiaca január sa stali Šunderlíková a Marcilio

Na snímke vpravo Karin Šunderlíková. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 6. februára (TASR) - Univerzálka Karin Šunderlíková zo Slávie EU Bratislava a univerzál Braga Da Silva Marcilio z VK Prievidza sa stali víťazmi ankety Hráč mesiaca január vo volejbalovej extralige žien, resp. mužov. Pre oboch je to prvý triumf v ankete.Osemnásťročná Šunderlíková sa stala najmladšou víťazkou ankety v doterajšom priebehu. V štyroch januárových dueloch nazbierala 72 bodov (4 esá, 9 blokov), čo stačilo tímu na dve víťazstvá. Obhajca titulu Slávia dvakrát prehrala s Volley project UKF Nitra, raz v závere prvej časti a potom hneď na úvod druhej a potom zdolala VK EPERIA Prešov a v mestskom derby STRABAG Volleyball Club. Bodovo vyšiel Šunderlíkovej najviac duel v Nitre, kde zaznamenala 25 bodov. Bývalá mládežnícka reprezentantka, ktorá bola oporou slovenského výberu do 20 rokov, ktorý na majstrovstvách Európy v Nitre a v Györi v roku 2016 obsadil 6. miesto, nazbierala zatiaľ v 21 zápasoch celkovo 320 bodov s priemerom 4,57 na set, čo ju radí na prvé miesto v extralige. Šunderlíková je odchovankyňou ŠŠK Bilíkova. V Slávii hrá 188 cm vysoká volejbalistka druhú sezónu, v minulej sa tešila zo zisku double, keď získala majstrovský titul aj Slovenský pohár.Finalistkami na ocenenie Hráčka mesiaca december boli Erika Salanciová (STRABAG Volleyball Club), Dominika Valachová (Slávia EU Bratislava), Simona Jelínková (VTC Pezinok-Bilíkova) a Martina Konečná (Volley project UKF Nitra).Skúsený tridsaťšesťročný Brazílčan Marcilio je ťahúňom Prievidze, ktorá v januári neprehrala ani jeden zápas a naďalej vládne extraligovej tabuľke. "Kohúti" zdolali v nadstavbe dvakrát Prešov, Nitru aj Svidník a celkovo majú na konte 18 víťazstiev z 20 zápasov. Formu potvrdili aj v úvode februára a doma získali prvýkrát v histórii Slovenský pohár. Marcilio v štyroch dueloch nazbieral spolu rovných 80 bodov, keď v troch zápasoch prekročil hranicu 20 bodov. S priemerom 4,24 bodu na set je 202 cm vysoký hráč na 4. mieste v extralige. Celkovo má na konte 250 bodov, z toho 14 es a 25 blokov. Braga Da Silva prišiel do Prievidze pred začiatkom sezóny a zatiaľ sa mu na Slovensku darí veľmi dobre.Finalistami na ocenenie Hráč mesiaca december boli Martin Sopko st. (VK MIRAD PU Prešov), Ľuboš Nemec (VK Prievidza), Juraj Zaťko (VKP Bystrina Nitra) a Lukasz Pietrzak (TJ Slávia Svidník).O víťazoch ocenení Hráč a Hráčka mesiaca rozhoduje špeciálna komisia, ktorá zohľadňuje najmä štatistiky a vplyv hráča na tím a výsledok, pomocným kritériom sú ocenenia MVP, ktoré sa udeľujú po každom extraligovom zápase.