Volejbalisti budú o postup na MS 2018 bojovať v Belgicku

Bratislava 13. júna (TASR) - Baráž o postup na majstrovstvá sveta 2018 vo volejbale mužov sa od 19. do 23. júla uskutoční v belgickom meste Kortrijk. Dejisko 3. kola kvalifikácie oznámila v utorok Európska volejbalová konfederácia (CEV). Na turnaji budú štartovať aj slovenskí reprezentanti.O jednu miestenku na svetový šampionát sa pobije šesť tímov, ktoré v májovom 2. kole kvalifikácie obsadili 2. miesto v skupinách. Okrem Slovákov si postup do baráže vybojovali aj Belgicko, Nemecko, Bielorusko, Estónsko a Španielsko. Na turnaji v hale Lange Munte sa v priebehu piatich dní stretnú každý s každým. Svetový šampionát sa uskutoční od 10. do 30. septembra 2018 v Taliansku a Bulharsku. Presný program zápasov baráže v Belgicku bude známy neskôr.Z európskej kvalifikácie si postup na MS už vybojovali Francúzsko, Holandsko, Slovinsko, Rusko, Srbsko, Fínsko. Isté miesto na šampionáte majú aj organizátori Taliansko a Bulharsko, ako aj úradujúci majstri sveta z roku 2014 Poliaci.Snahou Slovenskej volejbalovej federácie (SVF) bolo posunúť termín baráže bližšie k majstrovstvám Európy, ktoré sa v Poľsku začínajú 23. augusta, ale niektoré federácie zúčastnených krajín s návrhom nesúhlasili a preto sa turnaj uskutoční vo vypísanom termíne. Informáciu v utorok priniesla oficiálna webstránka SVF.