Volejbalisti ČR postúpili na ME do štvrťfinále na úkor Francúzska

Volejbal ME mužov - play off o štvrťfinále:



Bulharsko - Fínsko 3:1 (-23, 21, 11, 12)

Poľsko - Slovinsko 0:3 (-21, -21, -19)

Taliansko - Turecko 3:0 (16, 17, 29)

Francúzsko - ČR 1:3 (-21, 21, -21, -20)

Krakov/Katovice 31. augusta (TASR) - Postup do štvrťfinále majstrovstiev Európy volejbalistov v Poľsku si vybojovali Taliani a Bulhari.Talianski volejbalisti si v Katoviciach poradili v Tureckom 3:0 a vo štvrťfinále nastúpia vo štvrtok proti Belgicku. V druhom popoludňajšom zápase play off v Krakove zvíťazili Bulhari nad Fínmi 3:1 a vo štvrtkovom štvrťfinále si zmerajú sily so Srbskom.Domáci Poliaci podľahli úradujúcim vicemajstrom Európy Slovincom 0:3. Tých v boji o semifinále čakajú Rusi.Už v play off o štvrťfinále sa skončila cesta za obhajobou titulu pre Francúzov, ktorých senzačne vyradili Česi po víťazstve 3:1.