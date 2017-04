Volejbalisti Slovenska po skvelom výkone napokon podľahli Čechom 2:3

Čech Marek Šotola (vľavo) a dvojica Slovákov Samuel Jurík (uprostred) a Jan Jendrejčák v zápase II. skupiny ME vo volejbale hráčov do 19 rokov Slovensko - Česko v Púchove 24. apríla 2017. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Slovensko - Česko 2:3 (-20, -22, 20, 20, -12)



Zápas trval: 133 minút. Rozhodovali: Kuzmanovič (BaH) a Tubylov (Rus.), 600 divákov.



SR: Goč 2, Hrtus 1, Jendrejčák 10, Jurík 17, Watzka 15, Mačuha 8, libero Kurej (Marinič 5, Čizmazia 2). Tréner: P. Kalný.



ČR: Horák 5, Piskáček 8, Svoboda 15, Polák 2, Šotola 15, Vašina 15, libero Pavlíček (Drožen 1, Varous 5, Šulc 0, Humler 0, Roháček 5). Tréner: J. Zach.

Na snímke radosť volejbalistov Slovenska v zápase II. skupiny ME vo volejbale hráčov do 19 rokov Slovensko - Česko v Púchove 24. apríla 2017. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Na snímke slovenskí reprezentanti pred zápasom II. skupiny ME vo volejbale hráčov do 19 rokov Slovensko - Česko v Púchove 24. apríla 2017. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Ďalší výsledok:



Francúzsko - Rumunsko 3:2 (-25, 16, 21, -23, 17)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Púchov 24. apríla (TASR) - Slovenskí volejbaloví reprezentanti prehrali na majstrovstvách Európy do 19 rokov v Púchove aj tretí zápas. Zverenci Petra Kalného s nezdolaným Českom predviedli výborný výkon, vyrovnali z 0:2 na 2:2, ale záver tajbrejku patril lídrovi skupiny. Hralo sa vo vynikajúcej atmosfére takmer zaplnenej púchovskej haly sTC.V utorok je na ME deň voľna, v stredu sa Slováci stretnú od 17.30 s Fínskom. Po prehre sa šance na postup do Györu znížili, ale teoretická nádej stále žije.Slováci začali zápasom esom, ale ďalšie štyri body získali hostia. Na prvom technickom timeoute viedli Česi 8:5. Slováci sa trápili v útoku a náskok súpera postupne narástol na sedem bodov - 6:13. Na druhom technickom timeoute bolo 16:9 pre Česko. Slováci ožili pri servise Ondruša a striedajúci Marinič blokom znížil na 13:18. Potom získali sériu bodov Česi, ale Slováci sa znovu dotiahli na 16:21. Záveru setu hostia zvládli a vyhrali ho 25:20.Druhý set začali Slováci oveľa lepšie, boli odvážnejší v útoku a viedli 8:5. Česi však vyrovnali na 11:11 a tuhý boj pokračoval ďalej. Potom sa v útoku presadil Jurík, na bloku Jendrejčák a bolo 13:11 pre domáci tím. Po ese Ondruša vyhrávali Slováci už 15:11 a mali set dobre rozbehnutý. Slováci boli na koni a po Gočovom ese bolo už 17:12. Česi však pri Šotolovom podaní otočili stav na 18:17 vo svoj prospech. V koncovke dal eso Hrtus a Slováci viedli 21:20. Záver však lepšie zvládli hostia a druhý set vyhrali 25:22.Po útoku Watzku a dobrom servise Ondruša viedli Slováci v úvode tretieho setu 4:1. Potom dal eso Jurík, hostia spravili chybu na útoku a bolo už 8:3. Slováci si držali náskok a po Watzkovom bloku viedli 16:10. Náskok narástol potom už na osem bodov - 18:10. Hala burácala, o atmosféru sa starali tábory oboch tímov. V koncovke viedli Slováci 22:14, ale ďalšie dve rozohry prehrali a tréner Kalný upokojil situáciu oddychovým časom. Slováci v závere drámu nedopustili a druhé dejstvo vyhrali 25:20.Domáci volejbalisti mali perfektný nástup do štvrtého setu a pri podaní Čizmaziu viedli 4:0. Slováci boli v tejto fáze lepší a dostali sa do šesťbodového náskoku - 10:4. Česi riskovali na servise, ale Slováci dobre prihrávali a následne aj útočili. Watzka drzo upravil na 11:5, následne dali hostia aut a náskok bol už sedembodový - 12:5. Na druhom technickom timeoute viedli Slováci 16:9. Po kvalitnom podaní Hrtusa sa z kontry presadil Mačuha a bolo už 18:10. Česi sa dobrým podaním dostali na dostrel a znížili v koncovke na 20:18. Drámu Slováci nedovolili, štvrtý set vyhrali 25:20 a vyrovnali na 2:2.Tajbrejk bol veľmi vyrovnaný, oba tímy zbierali bod po bode a dráma vrcholila. Watzka z ťažkej lopty vyrovnal na 6:6, následne dal eso a Slováci viedli. Česi otočili na 9:7, ale Slováci okamžite vyrovnali na 9:9. V závere hostia našich dvakrát zablokovali a viedli 13:10. Slováci zabojovali a znížili na 12:13. Záver však českí volejbalisti zvládli, tajbrejk vyhrali 15:12 a celý duel 3:2.