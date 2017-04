Volejbalisti SR 19 prehrali na ME s Fínskom a stratili nádej na postup

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Slovensko - Fínsko 1:3 (21, -19, -23, -22)



Zápas trval: 111 minút. Rozhodovali: Tubylov (Rus.) a Makowski (Poľ.), 450 divákov.



SR: Mačuha 7, Čizmazia 7, Ondruš 16, Pollák 4, Jurík 14, Watzka 15, liberá Kurej a Paňko (Goč 2, Hrtus 8, Marinič 0, Jendrejčák 1). Tréner: P. Kalný.

Fínsko: Välimaa 3, Mäkinen 4, Keskinen 13, Nikula 17, Suihkonen 13, Pöllänen 6, libero Breilin (Sosunoff 4, Räsänen 0). Tréner: P. Honkanen.

Púchov 26. apríla (TASR) - Slovenskí volejbaloví reprezentanti do 19 rokov prehrali aj vo svojom štvrtom vystúpení na majstrovstvách Európy tejto vekovej kategórie v Púchove.Zverenci Petra Kalného nestačili po veľkom boji na Fínsko a stratili definitívne šancu postúpiť medzi osem najlepších tímov na záverečnú časť turnaja, ktorá sa uskutoční v maďarskom Györi. V poslednom zápase na ME nastúpia Slováci vo štvrtok o 20.00 hod. proti Turecku.Slováci nastúpili bez blokára Jendrejčáka, ktorý sa zranil v zápase s Českom a šancu dostal Pollák. Lepší vstup mali Fíni, keď viedli 3:0 a 5:2. Na technickom timeoute bolo 8:5 pre hostí. Po ese Mačuhu znížili Slováci na 8:9. Potom sa blokom blysol Pollák, dlhú výmenu ukončil Watzka a domáci viedli 12:11. Hneď na to dal Ondruš eso - 13:11. Fíni otočili na 14:13 a tréner Kalný si vyžiadal timeout. Slovákom to pomohlo, do koncovky išli s náskokom troch bodov - 21:18 a prvý set ukončil Watzkana 25:21.Úvod druhého dejstva patril Fínom - viedli 3:0 a 8:3. Slováci postupne manko znižovali, a keď dlhú výmenu ukončil Jurík a Fíni spravili chybu pri zakladaní útoku, bolo už len 9:10. Potom Fíni opäť odskočili, ale Slováci pri podaní striedajúceho Mariniča znížili z 11:14 na 13:14. Nápor hostia odrazili a opäť si vybudovali slušný náskok - 13:17. Záver setu zvládli lepšie Fíni a vyhrali 25:19.V treťom dramatickom sete sa Fíni pri servise Nikulu dostali do vedenia 8:3 a neskôr 16:11. Slováci bojovali a po dvoch esách Juríka, ktorý sa vrátil po sete na ihrisko, znížili na 18:20. Domáci po dvoch esách Ondruša za sebou vyrovnali na 22:22, záver napokon vyšiel lepšie Fínom, ktorí vyhrali tretí set 25:23. Vo štvrtom sete mali v závere viac pokoja a šťastia na svojich rukách Fíni, vyhrali 25:22 a celý duel 3:1.