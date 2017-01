Volejbalisti SR budú o MS 2018 bojovať v Holandsku, ženy vo Varšave

Volejbal, ilustračná snímka Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zloženie 2. kola európskej kvalifikácie o postup na MS 2018



Muži:



A-skupina (Francúzsko, Lyon): Francúzsko, Nemecko, Turecko, Ukrajina, Azerbajdžan, Island

B-skupina (Holandsko, Koog Aan De Zaan a Apeldoorn): Holandsko, SLOVENSKO, Grécko, Rakúsko, Luxembursko, Moldavsko

C-skupina (Slovinsko, Ľubľana): Slovinsko, Belgicko, Portugalsko, Lotyšsko, Izrael, Gruzínsko

D-skupina (Estónsko, Talin): Estónsko, Rusko, Čierna Hora, Rumunsko, Maďarsko, Kosovo

E-skupina (Chorvátsko, Záhreb): Chorvátsko, Srbsko, Bielorusko, Dánsko, Švajčiarsko, Nórsko

F-skupina (Česko, Karlovy Vary): Česko, Fínsko, Španielsko, Švédsko, Cyprus, Severné Írsko



Ženy:



A-skupina (Chorvátsko, Záhreb): Chorvátsko, Rusko, Maďarsko, Grécko, Rakúsko, Gruzínsko

B-skupina (Poľsko, Varšava): Poľsko, Srbsko, Česko, SLOVENSKO, Cyprus, Island

C-skupina (Bulharsko, Sofia): Bulharsko, Turecko, Rumunsko, Švajčiarsko, Čierna Hora, Kosovo

D-skupina (Belgicko, Kortrijk): Belgicko, Taliansko, Bielorusko, Španielsko, Lotyšsko, Bosna a Hercegovina

E-skupina (Azerbajdžan, Baku): Azerbajdžan, Holandsko, Izrael, Ukrajina, Dánsko, Nórsko

F-skupina (Portugalsko, Viana Do Castelo): Portugalsko, Nemecko, Francúzsko, Fínsko, Slovinsko, Estónsko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. januára (TASR) - Medzinárodná volejbalová federácia (FIVB) zverejnila dejiská a termíny 2. kola európskej časti kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta 2018. V akcii budú aj slovenské reprezentácie.Muži pod vedením Miroslava Palguta budú o účasť na premiérových majstrovstvách sveta bojovať od 23. do 28. mája 2017 v Holandsku v konkurencii domáceho tímu, Grécka, Rakúska, Moldavska a Luxemburska. Turnaj sa uskutoční v dvoch mestách. Prvé tri dni (23.-25. 5.) sa bude hrať v Koog Aan De Zaan a po jednodňovej prestávke sa bude od 27. do 28. mája pokračovať v Apeldoorne. Presný program zápasov ešte nie je známy. Priamo na svetový šampionát, ktorý sa v roku 2018 uskutoční v Taliansku a Bulharsku, postúpi víťaz turnaja. Tím umiestnený na druhom mieste postúpi do 3. kola kvalifikácie, ktorá sa uskutoční v termíne od 11. do 16. júla.Reprezentácia žien bude takisto ako mužská bojovať o prvú účasť na svetovom šampionáte, ktorý sa v roku 2018 uskutoční v Japonsku. Družstvo Mareka Rojka sa predstaví v mimoriadne silnej skupine v Poľsku, kde budú okrem domáceho tímu štartovať aj finalistky z OH 2016 Srbky, Češky a ďalej Island a Cyprus. Turnaj sa uskutoční vo Varšave od 24. do 28. mája 2017. Na MS postúpi víťaz skupiny a družstvo umiestnené na druhom mieste ešte bude o účasť na šampionáte bojovať v 3. kole kvalifikácie (22.-27. august 2017).