Volejbalisti SR do 19 rokov spoznali súperov na ME: Kto nimi sú?

Žreb ME volejbalistov do 19 rokov (Györ, Púchov, 22. - 30. apríla 2017):



1. skupina (Györ): Maďarsko, Poľsko, Taliansko, Rusko, Bulharsko, Belgicko

2. skupina (Púchov): SLOVENSKO, Česko, Rumunsko, Turecko, Fínsko, Francúzsko

Györ 2. februára (TASR) - Slovenskí volejbaloví reprezentanti do 19 rokov sa v 2. skupine majstrovstiev Európy 2017 v Púchove stretnú s Českom, Rumunskom, Tureckom, Fínskom a Francúzskom. Rozhodol o tom štvrtkový žreb šampionátu v Györi, kde sa predstaví v 1. skupine ďalších šesť tímov Maďarsko, Poľsko, Taliansko, Rusko, Bulharsko a Belgicko. Majstrovstvá Európy sú na programe od 22. do 30. apríla s tým, že finálová časť sa uskutoční v maďarskom meste.Priamo na žrebe bol aj tréner slovenskej reprezentácie do 19 rokov Peter Kalný, ktorý bol s jeho výsledkom spokojný.povedal Kalný krátko po žrebe. Slovenskú volejbalovú federáciu (SVF) na žrebe reprezentoval aj prezident Ľubor Halanda, ktorý bude na turnaji šéfom jury, a športový riaditeľ Marek Prokeš.V skupine ME sa stretne každý s každým. Prví dvaja postúpia do semifinále, družstvá na treťom a štvrtom mieste budú hrať o konečné piate až ôsme miesto a tímy umiestnené po skupinách na piatom a šiestom mieste na turnaji skončia. Najlepších šesť tímov konečného poradia ME sa kvalifikuje aj na majstrovstvá sveta tejto vekovej kategórie, ktoré sa uskutočnia od 18. do 27. augusta 2017 v Bahrajne. Hrá sa tiež o účasť na júlových Európskych hrách mládeže (EYOF), ktoré sa uskutočnia takisto v Györi a kam sa prebojuje okrem domáceho Maďarska najlepších sedem tímov.