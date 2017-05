Volejbalisti SR odleteli do Holandska zabojovať o postup na MS

Na snímke slovenskí volejbalisti, archívna snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Nominácia SR na kvalifikáciu MS v Holandsku:



Nahrávači: Juraj Zaťko (VKP Bystrina SPU Nitra), Filip Palgut (VK Jihostroj České Budějovice/ČR)

Smečiari: Tomáš Kriško (VK Dukla Liberec/ČR), Štefan Chrtiansky (Hypo Tirol Innsbruck/Rak.), Matej Paták (Chaumont Volley-Ball 52 Haute-Marne/Fr.), Marcel Lux (VK Mirad PU Prešov), Marek Mikula (AERO Odolena Voda/ČR)

Blokári: Emanuel Kohút (GKS Katovice/Poľ.), Peter Ondrovič (TSV Herrsching/Nem.), Radoslav Prešinský (VK ČEZ Karlovarsko/ČR)

Univerzáli: Milan Bencz (Narbonne Volley/Fr.), Peter Mlynarčík (SK Posojilnica Aich/Dob / Rak.)

Liberá: František Ogurčák (bez klubovej príslušnosti), Matej Kubš (VKP Bystrina SPU Nitra)



Tréner: Miroslav Palgut

asistent trénera: Andrej Kravárik

tím manažér: Ján Uhlárik

kondičný tréner: Boris Žbirka

fyzioterapeut: Tomasz Rusin

štatistik: Daniel Bruch

Kvalifikácia o postup na MS 2018 mužov do Talianska a Bulharska - európska časť - II. fáza



B-skupina - Holandsko (Koog Aan De Zaan a Apeldoorn)



23. mája - De Koog

15:00 SLOVENSKO - Rakúsko

17:30 Moldavsko - Grécko

20:00 Luxembursko - Holandsko



24. mája - De Koog

15:00 Rakúsko - Grécko

17:30 SLOVENSKO - Luxembursko

20:00 Holandsko - Moldavsko



25. mája - De Koog

15:00 Luxembursko - Rakúsko

17:30 Moldavsko - SLOVENSKO

20:00 Grécko - Holandsko



27. mája - Apeldoorn

15:00 Luxembursko - Moldavsko

17:30 Rakúsko - Holandsko

20:00 SLOVENSKO - Grécko



28. mája - Apeldoorn

14:30 Moldavsko - Rakúsko

17:00 Holandsko - SLOVENSKO

19:30 Grécko - Luxembursko



Svetová liga - program turnaja v Poprade (Aréna Poprad):



piatok 2. júna:

15:00 Austrália - Portugalsko

18:00 SLOVENSKO - Japonsko



sobota 3. júna:

15:00 Japonsko - Portugalsko

18:00 SLOVENSKO - Austrália



nedeľa 4. júna:

15:00 Austrália - Japonsko

18:00 SLOVENSKO – Portugalsko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. mája (TASR) - Slovenskí volejbaloví reprezentanti odleteli v pondelok ráno do Holandska, kde sa od utorka do nedele predstavia v kvalifikácii o postup na majstrovstvá sveta 2018. V mestách Koog aan de Zaan a Apeldoorn sa Slováci počas šiestich dní stretnú s piatimi súpermi.Zverenci trénera Miroslava Palguta sa stretnú postupne s Rakúskom, Luxemburskom, Moldavskom, Gréckom a domácim Holandskom. Na svetový šampionát do Talianska a Bulharska postúpi víťaz turnaja, tím na druhom mieste si vybojuje účasť v treťom kole kvalifikácie (11. - 16. júla 2017). Z pôvodnej nominácie vypadol pre chorobu blokár Šimon Krajčovič, ktorý napokon s tímom do Holandska necestoval. Jeho miesto v nominácii zaujal smečiar Marek Mikula. Už predtým bolo jasné, že pre zranenie chrbta sa v kvalifikácii MS nepredstaví skúsený nahrávač Branislav Skladaný. V štrnástke nominovaných hráčov sú dvaja nahrávači, piati smečiari, traja blokári, dvaja univerzáli a dve liberá.povedal pred odchodom tréner Palgut. Jeho tím sa v príprave stretol v troch dueloch v slovinskom Maribore proti Chorvátsku.dodal Palgut.Prvým súperom slovenského tímu bude v utorok o 15.00 h susedné Rakúsko. Tím trénera Michaela Warma sa v rebríčku FIVB nachádza o 65 miest nižšie ako 29. Slovensko, ale bude to nepríjemný súper.pokračoval kouč Slovákov.Kapitán slovenského tímu Emanuel Kohút zažije už tretiu kvalifikáciu o postup na MS. Verím, že konečne bude úspešná.povedal skúsený blokár.Sila slovenského tímu bude na smečiarskom poste, kde by sa v základe mali predstaviť Matej Paták a Štefan Chrtiansky.uviedol čerstvý majster Francúzska v drese Chaumontu Paták. Smečiar rakúskeho Innsbrucku Chrtiansky doplnil:Po kvalifikácii o postup na MS sa Slováci predstavia vo svojom štvrtom ročníku Svetovej ligy. Tak ako minulý rok budú hrať v 2. divízii, v ktorej odohrajú tri turnaje. Ten prvý sa uskutoční na domácej pôde v Poprade (2. - 4. 6.), ďalšie vo fínskych Helsinkách (8. - 10. 6.) a holandskom Haagu (16. - 18. 6.). Záverečný turnaj Final Four sa uskutoční 24. a 25. júna v austrálskom Gold Coast.V druhej časti sezóny sa Slováci predstavia na majstrovstvách Európy v Poľsku (24. augusta - 3. septembra). V základnej B-skupine v Štetíne sa stretnú s Českom, Talianskom a Nemeckom.