Volejbalisti SR s prvou prehrou v SL, v Helsinkách nestačili na Fínsko

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Svetová liga, 2. divízia - skupina D2:



Fínsko - Slovensko 3:0 (19, 19, 19)

Zápas trval: 75 minút



Fínsko: Tervaportti 3, Krastinš 13, Sirillä 12, Sinkkonen 2, Sivula 17, Helenius 7, libero Kerminen (Ropponen 2). Tréner: T. Sammelvuo.

SR: Bencz 1, Paták 16, Zaťko 4, Kohút 6, Ondrovič 6, Chrtiansky 7, liberá Turis a Kriško (Lux 5, Mlynarčík 2, Palgut 0, Ogurčák 1). Tréner: A. Kravárik.

Ďalší výsledok:



Austrália - Čína 3:0 (22, 13, 21)



Ďalší program turnaja:



Piatok 9. júna

14.00 SLOVENSKO - Austrália

17.00 Fínsko - Čína



Sobota 10. júna

14.00 Čína - SLOVENSKO

17.00 Fínsko - Austrália

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Helsinki 8. júna (TASR) - Slovenskí volejbaloví reprezentanti prehrali vo svojom úvodnom zápase na druhom turnaji 2. divízie Svetovej ligy v helsinskej Hartwall Aréne s domácim Fínskom 0:3.Zverenci trénera Andreja Kravárika po troch domácich víťazstvách v Poprade utrpeli prvú prehru v prebiehajúcej súťaži. V piatok o 14.00 SELČ nastúpia Slováci proti Austrálii, ktorá vo štvrtok zdolala Čínu 3:0.Fíni mali lepší štart a v úvode sa ujali vedenia 7:3 po ese Siirilläho. Pri podaní Kohúta sa Slováci dotiahli na rozdiel dvoch bodov (7:9), ale domáci tlačili servisom a odskočili na 15:8. Slováci sa snažili zvrátiť nepriaznivý stav, ale proti dobre hrajúcim Fínom to bolo náročné. Chrtiansky znížil na 14:18 a potom Zaťko esom na 18:22. Viac už však domáci nedovolili a prvý set vyhrali 25:19.Domácim vyšiel aj začiatok druhého setu, keď po ese Sivulu viedli 5:2. Namiesto Bencza prišiel na ihrisko Mlynarčík. Fíni boli rozbehnutí, dobre bránili a bodovali z kontier. Po útoku Sivulu bolo 8:4. Potom dobre v obrane zapracovali aj Slováci a Paták znížil na 7:10. Fíni potom viedli 14:9 a na druhom technickom timeoute 16:12. Fíni výborne podávali a postupne sa dostali do vedenia 18:13. Slováci sa ešte nevzdali a pri podaní kapitána Kohúta znížili na 17:20. Záver setu však ukončil dvomi esami striedajúci Ropponen a Fíni ho vyhrali rovnako 25:19.Do tretieho setu vyrukovali Slováci s pozmenenou zostavpu. Na nahrávku prišiel Palgut, na smeč Ogurčák a na "účko" Lux. Fíni sa rýchlo ujali vedenia 4:0. Slovákom to vôbec nešlo, navyše sa zranil Ogurčák a nahradil ho Chrtiansky. Na prvom technickom timeoute bolo už 8:2 pre "Suomi". Blokmi Chrtianskeho a Ondroviča znížili Slováci na 8:12 a snažili sa ešte niečo spraviť so zápasom. Potom sa šikovnou ulievkou prezentoval Lux a bolo 10:13. Fíni však nedovolili zvrat v zápase, získali ďalšiu sériu bodov a odskočili na 18:11. Záver patril Fínom, ktorí vyhrali aj tretí set 25:19 a tešili sa z prvého víťazstva v tejto sezóne Svetovej ligy.