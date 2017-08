Volejbalisti SR túžia na ME v Poľsku nadviazať na výsledok z roku 2011

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Slováci na ME:



1997 (Holandsko) - 8. miesto

2001 (Česko) - 9. miesto

2003 (Nemecko) - 11. miesto

2007 (Rusko) - 12. miesto

2009 (Turecko) - 11. miesto

2011 (Rakúsko/Česko) - 5. miesto

2013 (Dánsko/Poľsko) - 11. miesto

2015 (Bulharsko/Taliansko) - 14. miesto



Nominácia Slovenska na ME:



Nahrávači: Juraj Zaťko (VKP Bystrina SPU Nitra), Daniel Končal (ČEZ Karlovarsko, ČR)

Smečiari: Matej Paták (Aluron Virtu Warta Zawiercie, Poľ.), Štefan Chrtiansky (Hypo Tirol Alpenvolleys, Rak./Nem.), Marcel Lux (VK MIRAD PU Prešov), Michal Petráš (SK Posojilnica Aich Dob, Rak.)

Blokári: Emanuel Kohút (GKS Katowice, Poľ.), Peter Ondrovič (VK Jihostroj České Budejovice, ČR), Radoslav Prešinský (ČEZ Karlovarsko, ČR), Marek Ludha (VK Prievidza)

Univerzáli: Milan Bencz (Impavida Ortona, Tal.), Peter Mlynarčík (Hypo Tirol Alpenvolleys, Rak./Nem.) Liberá: Matej Kubš (VK Prievidza), Martin Turis (AERO Odolena Voda, ČR)



Program zápasov SR na ME, B-skupina Štetín:



piatok 25. augusta: Česko - SLOVENSKO (17.30)

nedeľa 27. augusta: SLOVENSKO - Taliansko (17.30)

pondelok 28. augusta: SLOVENSKO - Nemecko (17.30)

Bratislava 23. augusta (TASR) - Slovenskí volejbaloví reprezentanti sa túžia na jubilejných 30. majstrovstvách Európy v Poľsku (24. augusta - 3. septembra) priblížiť k historicky najlepšiemu výsledku z roku 2011. Na turnaji v Rakúsku a Česku vtedy obsadili 5. miesto. Tento cieľ má za úlohu splniť mužstvo, v ktorom sa snúbi skúsenosť s nováčikovským entuziazmom.Slováci sa na ME predstavia v B-skupine v Štetíne. V piatok nastúpia proti Česku, v nedeľu proti Taliansku a v poslednom zápase skupiny ich v pondelok čaká Nemecko. Víťaz skupiny postúpi do štvrťfinále, tímy na druhom a treťom mieste si zahrajú osemfinále, posledný na turnaji skončí.vyhlásil slovenský kormidelník Andrej Kravárik.Už na svoje piate majstrovstvá Európy mieria blokár Emanuel Kohút a nahrávač Juraj Zaťko, čím vyrovnajú rekordný zápis bývalého reprezentačného blokára Tomáša Kmeťa. Päť účastí na vrcholnom európskom podujatí má na konte aj Richard Nemec, ale ten v roku 1993 ešte reprezentoval Česko-Slovensko. Premiérovo si na európskom šampionáte zahrajú piati hráči - Marcel Lux, Peter Mlynarčík, Michal Petráš, Martin Turis a Marek Ludha.Na záverečný turnaj ME sa slovenskí volejbalisti prebojovali šiestykrát za sebou a deviaty celkovo.zaželal si kapitán Emanuel Kohút.Najstarším hráčom vo výbere je práve Kohút (35), najmladším zasa Michal Petráš (20). Najvyšším Štefan Chrtiansky (207 cm) a najnižším Martin Turis (181 cm). Vekový priemer mužstva je 26,78 roka.