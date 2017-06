Volejbalisti SR vyhrali nad Austráliou 3:1 v B-skupine II. divízie

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Svetová liga volejbalistov, B-skupina II. divízie, sobota:



Slovensko - Austrália 3:1 (22, -21, 28, 22)



Zápas trval 122 minút, rozhodovali: Ivanov (Bulh.) a McLean (Kan.), 1750 divákov.



Zostavy:



Slovensko: Kohút 9, Ondrovič 15, Mlynarčík 7, Paták 13, Chrtiansky 2, Zaťko 3, liberá Kubš a Turis (Lux 4, Ogurčák 2, Bencz 7, Palgut 1, Kriško 4)



Austrália: Graham 11, Passier 3, Peacock 7, Walker 10, Smith 14, Williams 19, libero Perry (Dosanjh 1, O'dea 5, Richards 1, Moeller 0)

ďalší výsledok:



Japonsko - Portugalsko 2:3 (-21, 19, 21, -24, -9)





zostávajúci program turnaja B-skupiny II. divízie:



nedeľa 4. júna:



15.00 Austrália - Japonsko



18.00 Slovensko - Portugalsko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Poprad 3. júna (TASR) - Slovenskí volejbalisti zvíťazili vo svojom druhom zápase v B-skupine II. divízie Svetovej ligy nad Austráliou 3:1. Ako dôležitý sa ukázal tretí set, v ktorom domáci reprezentanti odvrátili niekoľko setbalov a vyhrali 30:28. Účinkovanie na turnaji v Poprade uzavrú nedeľným zápasom od 18.00 proti Portugalsku, hráči Austrálie sa od 15.00 stretnú s Japonskom.Slováci sa od úvodných minút snažili nadviazať na kvalitný výkon zo zápasu proti Japonsku. V prvom sete sa im to darilo a aj zásluhou viacerých nevydarených podaní súpera viedli 16:8. Austrálčania však následne výrazne pridali v blokoch a postupne sa dotiahli na rozdiel jediného bodu. Záver prvého setu však drámu nepriniesol a po priamom bode z podania ho Slováci získali na 22. Druhé dejstvo bolo od prvých minút vyrovnané a tímom sa dlho nedarilo odskočiť na výraznejší rozdiel. Zlepšené podanie Austrálčanov však robilo Slovákom problémy a tí napokon prvýkrát na turnaji stratili set, keď prehrali 22:25. Veľkú drámu priniesol tretí set. V ňom slovenský tím predvádzal koncentrovaný výkon, vďaka ktorému sa dostal aj do päťbodového náskoku (22:17), no proti húževnatým Austrálčanom to takmer nestačilo. Zverenci Andreja Kravárika viackrát odvrátili setbal a tretí set napokon získali po Benczovom smeči. Austrálčanov nešťastná strata tretieho setu nezlomila a do ďalšieho vstúpili pozornou hrou, vďaka ktorej sa dostali do náskoku 11:7. Slováci však zmazali ich náskok, no skóre bolo dlho tesné. Slováci napokon v koncovke ušli súperovi a po smeči Kriška vyhrali aj druhý zápas turnaja.