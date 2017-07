Volejbalisti SR začali s prípravou na ME, Kravárik privítal 18 hráčov

Andrej Kravárik, archívne foto. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Osemnásťčlenná nominácia SR na prípravu pred ME v Poľsku:



Nahrávači: Juraj Zaťko (VKP Bystrina SPU Nitra), Filip Palgut (Jihostroj České Budějovice, ČR), Daniel Končal (ČEZ Karlovarsko, ČR)

Smečiari: Matej Paták (Chaumont Volley-Ball 52 Haute-Marne, Fr.), Štefan Chrtiansky (Hypo Tirol Alpenvolleys, Rak.), Marcel Lux (VK Mirad PU Prešov), Július Firkaľ (SWD Powervolleys Düren, Nem.), Tomáš Halanda (Saaremaa Vorkpalliklubi, Est.)

Blokári: Emanuel Kohút (GKS Katovice, Poľ.), Peter Ondrovič (Jihostroj České Budějovice, ČR), Radoslav Prešinský (ČEZ Karlovarsko, ČR), Marek Ludha (VKP Bystrina Nitra), Šimon Krajčovič (ČEZ Praha, ČR)

Univerzáli: Milan Bencz (Sieco Service Impavida Ortona, Tal.), Peter Mlynarčík (Hypo Tirol Alpenvolleys, Rak.), Michal Petráš (SK Posojilnica Aich/Dob, Rak.)

Liberá: Matej Kubš (VKP Bystrina SPU Nitra), Martin Turis (AERO Odolena Voda, ČR)



Realizačný tím:



Tréner: Andrej Kravárik

Asistent trénera: Martin Pipa

Asistent trénera: Roman Kašša

Manažér: Ján Uhlárik

Fyzioterapeut: Tomasz Rusin

Štatistik: Daniel Bruch



Program prípravy vo Fínsku (SELČ):



18. augusta o 17.00 h

Fínsko - Slovensko



19. augusta o 13.00 h

Fínsko - Slovensko



Program zápasov SR na ME v Poľsku:



B-skupina (Štetín):



piatok 25. augusta:

Česko - Slovensko (17.30)

Nemecko - Taliansko (20.30)



nedeľa 27. augusta:

Slovensko - Taliansko (17.30)

Česko - Nemecko (20.30)



pondelok 28. augusta:

Slovensko - Nemecko (17.30)

Taliansko - Česko (20.30)

Nitra 27. júla (TASR) - Slovenskí volejbaloví reprezentanti odštartovali vo štvrtok v Nitre prípravu na majstrovstvá Európy v Poľsku (24. augusta - 3. septembra). Tréner Andrej Kravárik privítal na zraze 18 hráčov, z ktorých vyberie konečnú štrnástku na šampionát.Pod Zoborom sa budú Slováci pripravovať 10 dní, potom sa na záverečný tréningový blok presunú do Liptovského Jána. V príprave na ME sa predstavia v dvoch zápasoch 18. a 19. augusta vo fínskom meste Sastamala.povedal Kravárik. V Liptovskom Jáne začnú slovenskí volejbalisti druhú časť prípravy už v šestnásťčlennom zložení.dodal Kravárik.Do tímu sa po zranení vrátil kapitán Emanuel Kohút, ktorý vynechal záverečný turnaj Svetovej ligy v Holandsku a nehral ani na turnaji 3. kola kvalifikácie majstrovstiev sveta v Belgicku. Kohút spoločne s ďalšími ôsmimi reprezentantmi absolvoval minulý týždeň fyzickú prípravu pod vedením kondičného trénera Borisa Žbirkupovedal Kohút, ktorý nehral od 10. júna v Holandsku proti Číne.dodal skúsený blokár, ktorý štartoval už na štyroch majstrovstvách Európy. Skutočnosť, že sa šampionát koná v Poľsku, kde v minulej sezóne pôsobil a bude aj pokračovať, nevníma špeciálne:Slováci sa v základnej skupine ME predstavia v Štetíne proti Česku, Taliansku a Nemecku.uzavrel legionár poľských Katovíc.V nominácii nechýba ani smečiar Matek Paták, ktorý si v budúcej sezóne oblečie dres nováčika poľskej ligy zo Zawiercie. Jeho trénerom bude Talian Emanuele Zanini, ktorý ho pozná z pôsobenia vo Volley Teame a francúzskom Beauvais.povedal Paták, ktorý sa cez víkend oženil s volejbalovou reprezentantkou Monikou Šmitalovou.dodal 27-ročný smečiar.Blokár Peter Ondrovič nevynechal ani jednu z doterajších akcií slovenského tímu v tejto sezóne. Od začiatku mája majú Slováci za sebou 2. a 3. kolo kvalifikácie MS a Svetovú ligu. Za dva mesiace odohrali 24 zápasov, z toho Ondrovič absolvoval 20.povedal 22-ročný volejbalista. Pri veľkom množstve zápasov a náročnom programe už aj dochádzajú sily.dodal blokár, ktorý prestúpil z nemeckého Herrschingu do Českých Budějovíc. Z tohto pohľadu je zaujímavé, že sa v skupine na ME Slováci stretnú s Čechmi aj Nemcami.uzavrel Ondrovič.Slovenskí volejbalisti budú na záverečnom turnaji ME štartovať šiestykrát za sebou a deviaty celkovo. Najlepší výsledok dosiahli v roku 2011, keď na šampionáte v Rakúsku a Česku obsadili 5. miesto.