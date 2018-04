Nitra 7. apríla - Volejbalisti VK Prievidza zvíťazili vo štvrtom zápase finále play off extraligy mužov nad VKP Bystrina SPU Nitra 3:2 a v sérii hranej na štyri víťazstvá vedú 3:1.

VKP Bystrina SPU Nitra - VK Prievidza 2:3 (-18, 23, 22, -23, -11)



Rozhodovali: Schimpl, Kováč



/stav série: 1:3/



Najlepší hráč zápasu (MVP): Marcilio Braga Da Silva (Prievidza)



Marek Kardoš, tréner Nitry: "Opäť stará klasika, vedieme aj o 5-6 bodov a nevieme to dotiahnuť do konca. V jednej rotácii sa zasekneme, nevieme si poradiť a dostávame na koňa súpera, ktorý nemusí nič iné, len brániť."



Richard Nemec, tréner Prievidze: "Zápas bol ako na hojdačke - chvíľu Nitra, chvíľu my... Bol to super volejbal so všetkým, čo má k tomu byť. Kiežby by sme takýchto zápasov mali v extralige počas celej sezóny viac. Vyhrať aspoň jeden zápas tu bolo našim cieľom. Chcem pochváliť chalanov, že sa nevzdávali . Ideme teraz domov, tam hráme vždy lepšie. Teraz už veľa nenatrénujeme, musíme si hlavne pripraviť hlavy na piatkový zápas a dať do toho všetko. Dúfam, že príde celá Prievidza."



Ďalší program finále:

piatok 13. 4.: VK Prievidza - VKP Bystrina SPU Nitra (18.00)

----------------------------

nedeľa 15. 4.: VKP Bystrina SPU Nitra - VK Prievidza (18.00)

streda 18. 4.: VK Prievidza - VKP Bystrina SPU Nitra (18.00)