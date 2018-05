Volejbalistky Dubovcová so Štrbovou budú hrať v Mersine o bronz

Slovenské plážové volejbalistky Natália Dubovcová (vľavo) a Andrea Štrbová, archívna snímka. Foto: Teraz.sk/SVF Foto: Teraz.sk/SVF

Svetová séria FIVB, Mersin (Tur.)



semifinále:



Andrea ŠTRBOVÁ, Natália DUBOVCOVÁ (17-SR) - Lena Plesiutschnigová, Katharina Schutzenhoferová (6-Rak.) 0:2 (-13, -21)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mersin 6. mája (TASR) - Slovenské reprezentantky v plážovom volejbale Natália Dubovcová a Andrea Štrbová prehrali v semifinále trojhviezdičkového turnaja Svetovej série v FIVB v Mersine s rakúskou dvojicou Katharina Schützenhöferová a Lena Plesiutschnigová a budú hrať o bronz.V zápase o 3. miesto nastúpia v nedeľu o 12.30 s prehrou holandsko-brazílskej konfrontácie Sanne Keizerová, Madelein Meppelinková - Josemari Alvesová, Liliane Maestriniová.Slovenky sa v úvode semifinále ujali vedenia 2:0 a 4:2, ale v ďalšom priebehu prvého setu diktovali tempo Rakúšanky a vyhrali ho hladko 21:13. Priebeh druhého setu bol do polovice vyrovnaný, ale potom sa do náskoku dostali Dubovcová a Štrbová a zdalo sa, že dovedú duel do tajbrejku. V závere však nevyužili vedenie 19:16 a druhý set napokon prehrali 21:23.