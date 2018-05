Volejbalistky Dubovcová so Štrbovou postúpili v Mersine do štvrťfinále

Slovenské plážové volejbalistky Natália Dubovcová (vľavo) a Andrea Štrbová. Foto: Teraz.sk/SVF Foto: Teraz.sk/SVF

Svetová séria FIVB, Mersin (Tur.)



SOBOTA



osemfinále:



Ingrid Lundeová, Oda Ulvesethová (13-Nór.) - Andrea ŠTRBOVÁ, Natália DUBOVCOVÁ (17-SR) 0:2 (-17, -15)



Ďalší program:



štvrťfinále:



Nicole Eiholzerová, Elena Steinemannová (25-Švaj.) - Andrea ŠTRBOVÁ, Natália DUBOVCOVÁ (17-SR) /čas upresnia neskôr/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mersin 5. mája (TASR) - Slovenské reprezentantky v plážovom volejbale Natália Dubovcová a Andrea Štrbová postúpili na trojhviezdičkovom turnaji Svetovej série FIVB v Mersine do štvrťfinále. V sobotu ráno zdolali Nórky Ingrid Lundeovú a Odu Ulvesethovú po výbornom výkone 2:0.V súboji s turnajovými trinástkami mali Slovenky navrch. V prvom sete rozhodol kvalitný blok a potom v závere aj výborný servis Dubovcovej a slovenské reprezentantky vyhrali 21:17. V druhom dejstve otočili Slovenky pri podaní Štrbovej z 3:4 na 9:4 a dobre rozbehnutý set už nepustili. Kvalitným výkonom si udržiavali náskok, set vyhrali 21:15 a postúpili do štvrťfinále.V boji o postup do semifinále nastúpia ešte v sobotu (čas upresnia neskôr) proti Švajčiarkam Nicole Eiholzerovej a Elene Steinemannovej, ktoré zdolali čínsku dvojicu Fan Wang, Sin-i Sia 2:1.