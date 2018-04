Volejbalistky Slovenska do 19 rokov vyhrali nad Španielskom

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Slovensko - Španielsko 3:0 (20, 12, 13)



68 minút, rozhodovali: Kolos (BaH) a Balandžič (Srb.), 450 divákov.



SR: Erteltová, Fričová, Beneková, Jelínková, Bodnárová, Herdová, libero Bojňanská (Trebichavská)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Humenné 28. apríla (TASR) - Slovenské volejbalové reprezentantky do 19 rokov zvíťazili vo svojom druhom zápase na turnaji 2. kola kvalifikácie majstrovstiev Európy v Humennom nad Španielskom 3:0. Zverenkyne trénera Michala Matušova si pripísali do tabuľky E-skupiny prvé víťazstvo a tri body, čím sa udržali v hre o postup. Slovenky zakončia turnaj v nedeľu o 20.00 h duelom s Chorvátskom.Kvalifikácia ME do 19 rokov - 2. kolo: