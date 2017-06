Volejbalistky Slovenska prehrali v 1. semifinále s Fínskom 2:3

Ilustračná fotografia. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Európska liga, semifinále, 1. zápas:



Slovensko - Fínsko 2:3 (-23, 15, 20, -17, -12)



Rozhodovali: Brlas (Chorv.), Bátkai-Katonová (Maď.), zápas trval 121 minút.



zostavy a body:



Slovensko: Salanciová 7, Abrhámová 15, Pišteláková 4, Drobňáková 15, Herelová 20, Koseková 4, liberá Valachová a Španková (Kuciaková 3, Šunderlíková 13, Ovečková 0)



Fínsko: Karhuová 4, Bjärregard-Madsenová 5, Alanková 7, Kosonenová 20, Öhmanová 11, Korhonenová 24, libero Koljonenová (Paanenová 0, Kokkonenová 1, Pihlajamäkiová 3, Heikkiniemiová 2)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Poprad 28. júna (TASR) - Volejbalistky Slovenska prehrali v prvom semifinálovom zápase Európskej ligy v Poprade s Fínskom 2:3. Slovenky prehrávali 0:1, no dokázali otočiť na 2:1 na sety. Ani to však Fínky nezlomilo a v rozhodujúcom sete zvíťazili na 12. Odveta je na programe 2. júla v Helsinkách.Prvý set priniesol vyrovnaný priebeh. Slovenky sa pomalšie rozbiehali a hoci dokázali otočiť z 12:14 na 16:14, koncovku prvého dejstva lepšie zvládli Fínky, ktoré ho vyhrali na 23. V druhom sete sa už Slovenky rozbehli a ich dôrazná hra na sieti robila Fínkam veľké problémy. Domácim hráčkam sa darilo aj v medzihre, pričom kľúčová bola úspešná bodová šnúra z 13:9 na 18:9. Nádejne rozohraný set už zverenky Mareka Rojka nepustili a vyrovnali na 1:1. Podobný obraz hry priniesol aj tretí set. Slovenky pokračovali v koncentrovanom výkone, vyvarovali sa zbytočných chýb a opäť si vytvorili výrazný náskok - 2:1.V treťom sete Fínky dvihli hlavy a zlepšenou hrou sa snažili o vyrovnanie. Rýchlo si vypracovali výrazný náskok (12:4), ktorý už Slovenky nedokázali stiahnuť. Domáce reprezentantky poľavili z výkonu, ktorý ich zdobil v druhom a treťom sete a výsledkom bolo vyrovnanie na 2:2. V rozhodujúcom dejstve Slovenky rýchlo získali manko, no nevzdávali sa. Fínky sa však prezentovali pozornou hrou a napokon si pripísali cenné víťazstvo.