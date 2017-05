Volejbalistky SR hladko zvíťazili v kvalifikácii MS nad Islandom

Slovenské volejbalistky, ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Kvalifikácia MS 2018 v Poľsku (Varšava)



Slovensko - Island 3:0 (11, 21, 11)

Zápas trval: 66 minút, rozhodovali: Murulo (Est.) a Heckford (Ang.), 90 divákov

SR: Drobňáková 3, Herelová 12, Koseková 4, Pencová 12, Šunderlíková 12, libero Španková a Valachová (Salanciová 5)

Tabuľka:



1. Srbsko 4 4 0 12:0 12

2. Poľsko 4 3 1 11:4 10

3. Česko 4 3 1 9:6 8

4. Slovensko 5 2 3 8:9 6

5. Cyprus 4 1 3 3:9 3

6. Island 5 0 5 0:15 0

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Varšava 28. mája (TASR) - Slovenské volejbalové reprezentantky vyhrali vo svojom záverečnom vystúpení na kvalifikačnom turnaji o postup na majstrovstvá sveta 2018 v poľskej Varšave nad Islandom 3:0 a zaznamenali druhé víťazstvo.Zverenky trénera Mareka Rojka obsadili v tabuľke B-skupiny nepostupové štvrté miesto, keď nestačili na favoritov skupiny Srbsko, Česko a Poľsko a zdolali Cyprus a Island.Po návrate z Poľska dostane tím pár dní voľna a od štvrtka začne prípravu na Európsku ligu, v ktorej bude tím obhajovať striebro z minulého roka. V základnej C-skupine sa Slovenky stretnú so Španielskom, Portugalskom a Švédskom. Prvý turnaj sa uskutoční od 9. do 11. júna v španielskom Valladolide, druhý 16.-18. júna v portugalskom Matosinhos.Severanky vedené talianskym trénerom Capriottim boli nepríjemným súperom. Hneď v prvom sete sa esom Kosekovej dostali Slovenky do vedenia 3:1. Eso pridala aj Palgutová a na prvom technickom timeoute viedlo Slovensko 8:4. Do druhého technického timeoutu (16:8) ešte eso zopakovala Koseková a dva body z podania pridala aj Herelová. Slovenky tlačili servisom celý set, keď v koncovke priala eso aj Šunderlíková a pri chybách v útoku na strane súpera, si Slovenky v prvom sete poradili s Islanďankami hladko 25:11.Úvod druhého setu zachytili lepšie Islanďanky, keď sa dostali do vedenia 7:4 a 8:6. Slovenky sa opäť skoncentrovali, vyrovnali na 10:10 a blokom Pencovej sa dostali do vedenia 11:10. V závere setu ešte Islanďanky potrápili servisom, ale nakoniec set ukončila útokom Šunderlková - 25:21.Do tretieho setu nastúpili Slovenky na smeči so Salanciovou namiesto Drobňákovej a prekvapenie zo začiatku druhého setu už nepripustili, keď viedli 5:3 a na prvom technickom timeoute 8:5. Slovenské reprezentantky si náskok držali a postupne zvyšovali na 12:6 a 16:7. Jednoznačný priebeh mal tretí set až do konca, keď Slovenky dovolili Islanďankám opäť uhrať len 11 bodov. Zápas ukončila útokom kapitánka Pencová.