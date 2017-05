Volejbalistky SR omladili káder, Rojko: V Poľsku chceme prekvapiť

Na snímke zľava reprezentantka SR vo volejbale Jaroslava Pencová, prezident Slovenskej volejbalovej federácie Ľubor Halanda, tréner volejbalovej reprezentácie žien Marek Rojko a kapitánka volejbalovej reprezentácie žien Dominika Valachová počas tlačovej konferencie pred štartom ženskej reprezentácie v kvalifikácii o postup na MS 2018 a Európskej lige v Bratislave 15. mája 2017. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Nominácia slovenskej reprezentácie žien na prípravné zápasy v Rumunsku (17.-19. mája):



Nahrávačky: Barbora Koseková (VK KP Brno, ČR), Lucia Sedláčková (VK Slávia EU Bratislava)

Smečiarky: Nikola Radosová (CSM Bukurešť, Rum.), Dominika Drobňáková (Pays D'Aix Venelles Volley-Ball, Fr.), Erika Salanciová (VK KP Brno, ČR), Karin Palgutová (Lugano Volley, Švajč.)

Blokárky: Michaela Abrhámová (St. Raphael, Fr.), Nina Herelová (VK AGEL Prostějov, ČR), Sandra Szaboová (VK Slávia EU Bratislava)

Univerzálky: Romana Krišková (University of Wisconsin, USA), Nikola Pišteláková, Karin Šunderlíková (obe VK Slávia EU Bratislava)

Liberá: Dominika Valachová (Vandoeuvre Nancy, Fr.) Michaela Španková (Volley project UKF Nitra)



Realizačný tím: tréner: Marek Rojko, asistentka: Solange Soaresová, manažér: Slavomír Huba, kondičný tréner: Richard Nemec, fyzioterapeutka: Daniela Chymičová, štatistik: Tomáš Samsely



Program turnaja kvalifikácie MS 2018 vo Varšave - B-skupina:



23. mája:

15.40 SLOVENSKO - Česko

18.00 Srbsko - Island

20.30 Cyprus - Poľsko



24. mája:

15.30 Česko - Srbsko

18.00 Cyprus - SLOVENSKO

20.30 Poľsko - Island



25. mája:

15.30 Srbsko - Cyprus

18.00 Island - Česko

20.30 SLOVENSKO - Poľsko



27. mája:

15.30 Cyprus - Island

18.00 SLOVENSKO - Srbsko

20.30 Poľsko - Česko



28. mája:

15.30 Island - SLOVENSKO

18.00 Česko - Cyprus

20.30 Srbsko - Poľsko



Program Európskej ligy, C-skupina:



1. turnaj - Valladolid (Šp.)



9. júna:

17.00 Portugalsko - SLOVENSKO

20.00 Španielsko - Švédsko



10. júna:

16.00 SLOVENSKO - Švédsko

19.00 Portugalsko - Španielsko



11. júna:

16.00 Švédsko - Portugalsko

19.00 SLOVENSKO - Španielsko



2. turnaj - Matosinhos (Port.) - časy sú v SELČ



16. júna:

17.00 SLOVENSKO - Španielsko

20.00 Portugalsko - Švédsko



17. júna:

16.00 Španielsko - Švédsko

19.00 SLOVENSKO - Portugalsko



18. júna:

16.00 Švédsko - SLOVENSKO

19.00 Španielsko - Portugalsko Barbora Koseková (VK KP Brno, ČR), Lucia Sedláčková (VK Slávia EU Bratislava)Nikola Radosová (CSM Bukurešť, Rum.), Dominika Drobňáková (Pays D'Aix Venelles Volley-Ball, Fr.), Erika Salanciová (VK KP Brno, ČR), Karin Palgutová (Lugano Volley, Švajč.)Michaela Abrhámová (St. Raphael, Fr.), Nina Herelová (VK AGEL Prostějov, ČR), Sandra Szaboová (VK Slávia EU Bratislava)Romana Krišková (University of Wisconsin, USA), Nikola Pišteláková, Karin Šunderlíková (obe VK Slávia EU Bratislava)Dominika Valachová (Vandoeuvre Nancy, Fr.) Michaela Španková (Volley project UKF Nitra)tréner: Marek Rojko, asistentka: Solange Soaresová, manažér: Slavomír Huba, kondičný tréner: Richard Nemec, fyzioterapeutka: Daniela Chymičová, štatistik: Tomáš Samsely15.40 SLOVENSKO - Česko18.00 Srbsko - Island20.30 Cyprus - Poľsko15.30 Česko - Srbsko18.00 Cyprus - SLOVENSKO20.30 Poľsko - Island15.30 Srbsko - Cyprus18.00 Island - Česko20.30 SLOVENSKO - Poľsko15.30 Cyprus - Island18.00 SLOVENSKO - Srbsko20.30 Poľsko - Česko15.30 Island - SLOVENSKO18.00 Česko - Cyprus20.30 Srbsko - Poľsko17.00 Portugalsko - SLOVENSKO20.00 Španielsko - Švédsko16.00 SLOVENSKO - Švédsko19.00 Portugalsko - Španielsko16.00 Švédsko - Portugalsko19.00 SLOVENSKO - Španielsko17.00 SLOVENSKO - Španielsko20.00 Portugalsko - Švédsko16.00 Španielsko - Švédsko19.00 SLOVENSKO - Portugalsko16.00 Švédsko - SLOVENSKO19.00 Španielsko - Portugalsko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. mája (TASR) - Slovenskú volejbalovú reprezentáciu žien čaká počas nasledujúcich týždňov bohatý program. V máji sa zverenkyne trénera Mareka Rojka predstavia na kvalifikačnom turnaji o postup na majstrovstvá sveta 2018 v Poľsku. V júni majú Slovenky na programe dva turnaje Európskej ligy, v ktorej budú obhajovať striebro z minulého premiérového ročníka tejto súťaže.Prípravu začali pred týždňom v Liptovskom Jáne, jej vrcholom tento týždeň bude trojica prípravných duelov v Rumunsku s domácim výberom (17.-19. mája). Kouč Rojko pozval na zraz 16 hráčok, do Bukurešti pocestuje vybraná štrnástka. Trip do Rumunska vynechá Jaroslava Pencová. Štvornásobná najlepšia volejbalistka SR, ktorá sa počas sezóny podrobila operácii ramena, bude individuálne trénovať v Bratislave a k tímu sa pripojí pred začiatkom kvalifikácie MS. Oproti minulej sezóne figuruje v tíme viacero nových volejbalistiek.vravel Rojko na pondelkovom stretnutí s médiami. Výber Rumunska ako partnera na generálku pred kvalifikáciou MS privítal.pokračoval Rojko.Jeho zverenky budú bojovať o svoju prvú účasť na svetovom šampionáte, ktorý sa v roku 2018 uskutoční v Japonsku. Tím SR sa predstaví v mimoriadne silnej skupine v Poľsku, kde budú okrem domáceho tímu štartovať aj finalistky z OH 2016 Srbky, Češky a ďalej Island a Cyprus. Turnaj sa uskutoční vo Varšave od 23. do 28. mája 2017. Na MS postúpi víťaz skupiny a družstvo umiestnené na druhom mieste ešte bude o účasť na šampionáte bojovať v 3. kole kvalifikácie (22.-27. august 2017).dodal Rojko.Krátko po kvalifikácii MS čaká slovenské volejbalistky druhý ročník v Európskej lige. Pri minuloročnej premiére sa prebojovali až do finále a získali striebro. Slovenky sa predstavia v C-skupine so Španielskom a dvomi nováčikmi Portugalskom a Švédskom. V rámci skupiny sa odohrajú dva turnaje, ten prvý sa uskutoční od 9. do 11. júna v Španielsku a druhý od 16. do 18. júna v Portugalsku. Celkovo sa v 9. ročníku Európskej ligy žien predstaví 12 tímov, ktoré sú rozdelené do troch skupín. Víťaz Európskej ligy získa právo účasti pre štart v svetovej Grand Prix pre budúci ročník.Doterajšiu prípravu na dôležité turnaje si pochvaľovala aj kapitánka tímu Dominika Valachová.vravela Valachová. Jaroslava Pencová do Rumunska nepocestuje, ale na ďalšie podujatia bude pripravená.povedala Pencová.