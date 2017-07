Volejbalová extraliga mužov bude mať len 9 tímov. Bez AC UNIZA Žilina

Volejbal Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Žilina 21. júla (TASR) - Vo volejbalovej extralige mužov 2017/18 sa napokon predstaví len deväť tímov. Po tom, ako sa do najvyššej súťaže neprihlásil finalista spred dvoch rokov VK Spartak UJS Komárno, prejavil záujem o účasť v extralige volejbalový oddiel AC UNIZA Žilina.Klub však nedoložil podklady pre mimoriadne zaradenie družstva do súťaže a Súťažná komisia Slovenskej volejbalovej federácie (SK SVF) preto neakceptovala záujem klubu o účasť v extralige 2017/18.SK SVF vyhovuje zaradeniu družstva do 1. ligy mužov 2017/18, tiež v súlade s vyjadrením klubu zo dňa 21. júla 2017, ktorým potvrdil o túto súťaž záujem. VO AC UNIZA Žilina musí do 26. júla doložiť podklady potrebné k účasti družstva v 1. lige mužov.