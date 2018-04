Volejbalová Prievidza nováčikom na majstrovskej mape, Kubš: Bolo načase

Zľava Anton Menner z Nitry, Marcillio Braga Da Silva, Filho Roosewelt a Matej Kubš z Prievidze v šiestom zápase finále play off extraligy mužov vo volejbale medzi VKP Bystrina SPU Nitra - VK Prievidza 16. apríla 2018 v Nitre. Foto: TASR - Henrich Mišovič Zľava Anton Menner z Nitry, Marcillio Braga Da Silva, Filho Roosewelt a Matej Kubš z Prievidze v šiestom zápase finále play off extraligy mužov vo volejbale medzi VKP Bystrina SPU Nitra - VK Prievidza 16. apríla 2018 v Nitre. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Prievidza 19. apríla (TASR) - Matej Kubš stál v uplynulých dvoch finále play off extraligy volejbalistov na opačných stranách barikády. V oboch však na úspešnej, kým vlani sa radoval s VKP Bystrina SPU Nitra, v tohtoročnej repríze priviedol ako kapitán VK Prievidza k premiérovému majstrovskému titulu.Kubš sa stal slovenským šampiónom po šiesty raz v kariére, čím sa vyrovnal kapitánovi Nitry Petrovi Kašperovi. Spoločne s ním zamieril z Nitry rovnakým smerom aj Marek Ludha a novému zamestnávateľovi dopomohli v ročníku 2017/18 k domácemu double, keďže Prievidza triumfovala tiež v pohárovej súťaži. "Je to veľmi veľký úspech, volejbal sa tu robí už pár rokov a stále to malo stúpajúcu tendenciu. Myslím si, že už bolo načase, aby to vyvrcholilo takto. Je super, že sa hneď podarilo získať double, to je niečo extra. Verím, že Prievidza bude v nastolenom trende pokračovať naďalej," povedal Kubš pre TASR. Double sa na Slovensku oslavovalo desiatykrát, päťkrát ho dosiahol VKP Bratislava (1993, 1994, 1995, 1996, 2004), raz ŠK Matador Púchov (2003), PU Prešov (2005), Volley Team UNICEF Bratislava (2013) a ŠK Chemes Humenné (2014).Prievidza už mala v extralige na konte bronz z roku 2015 a striebro z vlaňajška, teraz sa zaradila na mapu slovenských volejbalových majstrov k VKP Bratislava (11 titulov), ŠK Chemes Humenné (4), ŠK Matador Púchov (3), VK MIRAD PU Prešov, VKP Bystrina SPU Nitra (po 2), Petrochema Dubová, VK Nové Mesto nad Váhom a Volley Team UNICEF Bratislava (po 1). Hoci vo finále bojovala proti obhajcovi z minulých dvoch sezóny, aj vzhľadom na prvenstvo v základnej časti sa musela vyrovnať s úlohou favorita. Vyrovnané finále rozhodlo až siedme stretnutie na prievidzskej palubovke, na ktorej domáci hráči zvíťazili 3:1."Myslím si, že sme do série vstupovali ako favoriti. Nitra podávala počas sezóny mierne rozkolísané výkony, zatiaľ čo my sme ich mali stabilnejšie. Favorizovalo nás veľa ľudí, navyše, mali sme výhodu domáceho prostredia, aj to zohralo svoju úlohu. Prvé dva zápasy sme doma vyhrali zdanlivo ľahko, ale neboli to jednoduché stretnutia. Museli sme sa nadrieť a hrať veľmi dobrý volejbal. Ľudia si možno mysleli, že sériu vyhráme 4:0 alebo 4:1, ale vedel som, že v Nitre to bude ťažké. Vyšli im aj niektoré zmeny hráčov, na post univerzála vytiahli Miloša Horníka, ktorý ukázal, že vie byť dobrým žolíkom. Minulý rok v poslednom súboji, keď som pôsobil ešte s ním v Nitre, bol on strojca úspechu. Nitrania to doma zdramatizovali, my sme boli radi, že sme tam zvládli jeden duel. Následne sme za stavu 3:1 nezvládli domáci zápas, teší ma, že to vyšlo na druhý pokus," pokračoval Kubš.Aj keď v inom drese, Kubš s Ludhom opäť figurovali v majstrovskom kádri. O stupienok vyššie sa v porovnaní s minulým ročníkom posunuli Prievidžania Milan Javorčík, Martin Jančura a Martin Kudra. Javorčík si pripísal štvrtý titul v kariére. Naopak, Nitrania Kašper, Horník, Igor Rehák, Juraj Zaťko a Marek Malina tentoraz utrpeli finálovú prehru. "Prievidza hrala celú sezónu výborne, získala pohár. Doma neprehrala zápas, okrem toho, čo sme my vyhrali tesne 3:2. Mužstvá každý rok nakupujú hráčov, niekedy to vyjde, inokedy nie. Ako napríklad Prievidza po minulé roky nakúpila nie veľmi šťastne, teraz angažovala výborných hráčov, oni jej to vybojovali. Srdečne im gratulujem a prajem, nech si to oslávia," dodal Kašper pre TASR.